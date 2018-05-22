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22 Mayıs 2018 17:37

Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu tacirinin aracında yaptığı aramalarda, teybin içine zulalanmış halde kokain ele geçirdi.

Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu

22 Mayıs 2018 17:37


Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.D. (27) isimli bir şahsın 34 BFY 861 plakalı bir araç ile uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edindi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheli aracı Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1285 Sokak ile Gazi Caddesi Kesişiminde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, aracın teyip kısmına bulunan özel düzenek içerisinde kağıt bant içerisinde peçeteye sarılı vaziyette üzerinde X işareti bulunan büyük parçalar halinde 6 adet fişek 5.15 gram gelen kokain maddesi ele geçirildi. Aracın farklı bölmelerine saklanmış halde ise 20 adet fişek, 7.83 gram gelen kokain maddesi ve 800 TL nakit para bulundu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 350 TL nakit para ele geçirildi.


R.D. isimli şahıs gözaltına alındı.




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