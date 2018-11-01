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Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli terör operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi’deki Yürüyüş Dergisi’ne operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi'deki Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Sultangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon sırasında zırhlı polis araçları ve TOMA da çevrede güvenlik önlemi aldı. Dergiye giren polis ekipleri dergi içerisinde aramalar yaptı. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

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