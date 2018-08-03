15 bin hayvan kapasiteli bu merkezde 280 çadır kurulacak.

Sultangazi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Kurban Bayramı nedeniyle Esentepe Mahallesi’nde 60 bin metrekarelik alana Kurban Satış ve Kesim Merkezi oluşturuldu. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelecek olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar bu merkezde görücüye çıkacak. 15 bin hayvan kapasiteli bu merkezde 280 çadır kurulacak. Kurbanlıkların bulunduğu çadırdan kesim alanına, temizlikten personeline, makine ve ekipmanlardan sosyal ihtiyaçlara kadar birçok hizmet burada hazır bulunacak. İstanbul’un en büyük kurban satış ve kesim merkezlerinden olacak olan 60 bin metrekarelik alan havadan görüntülendi.

Kablosuz internetten, mobil banka şubesine kadar birçok hizmet verilecek

Tuvalet, banyo, mescid gibi sosyal hizmetler, kurban sahipleri için hizmette olacak. Merkezde sürekli olarak veteriner bulunacak. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak kesim konteynerları yer alacak ve burada günlük 3 bin hayvanın kesimi yapılabilecek. Kesim yerleri kapalı alanda kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda oluşturulacak. Mobil banka şubesi bulunacak olan merkezde vatandaşlar ödemelerini kolaylıkla yapabilecek. Ücretsiz kablosuz internet hizmeti verilecek. Otopark sıkıntısının ortadan kaldırılması için de bin araçlık otopark yine burada hizmete girecek. Kurbanlıkların ise 6 Ağustos’tan itibaren Sultangazi Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ne girişleri yapılacak.

“3 bin kadar hayvanın kesimi bir günde yapılabilecek”

Kurban Satış ve Kesim Merkezi hakkında bilgi veren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Avrupa Yakası’nın en büyük alanlarından bir tanesindeyiz. Ancak bu sene Kuzey Marmara TEM Otoyolu’nun bu alana tekabül etmesi ve buradan geçmesi nedeniyle alanımız yarı yarıya azaldı. Ama ona rağmen kalan mekan 60 bin metrekareden daha büyük. 300’e yakın çadırla burada hayvan satışına ve kesimine hizmet vereceğiz. Burada binden fazla araç için otopark temin ettik. Yine hizmet çadırlarımız her zamanki gibi devam ediyor. Banyosundan tuvaletine, mescidinden kafeteryasına, zabıtasından veterinerine ve din görevlisine kadar her şey burada hazırlanmış vaziyette. Burada asıl önemli olan da vatandaşlarımızın bu sene yer bulmakta zorluk çekmesiydi. Ancak yapılan kura sonucunda 300’e yakın çadırla hizmet verebileceğiz. Vatandaş bu satış esnasında en fazla sıkıntı çektiği işlerden bir tanesi de parasını kollayabilmesiydi. Bu bakımdan mobil bankacılık sistemini yine bu sene de burada uyguluyoruz. 3 bin kadar hayvanın kesimi bir günde yapılabilecek. Sorunsuz bir şekilde bu kurban vesilesini de en güzel şekilde yerine getirebilmek için yine Sultangazi Belediyesi olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

"Hayvanlar Arefe gününe kadar rutin muayeneden geçiyorlar"

Sultangazi Belediyesi’nde görevli Veteriner Hekim Hikmet Titrek, “Zabıta kontrolünün ardından biz burada bulunacağız. Biz ilk önce hayvanların sahibinden pasaportlarını, kimliklerini alıyoruz. İlk baktığımız konu bu. Hayvanların küpe numaralarından onların kontrolünü yapıyoruz. Bazı sağlıklı hayvan küpe numaraları veya kimlikleriyle hasta hayvanları sokmaya çalışıyorlar. Bunların eliminasyonunu yapıyoruz. Kurbanlık alırken öncelikle hayvan kurbana uygun mu, değil mi bu çok önemli. Kesim sırasında hayvanlar kesiyorlar, zoonoz hastalıklar insan sağlığını tehdit ediyor. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bir konu da dışarıda hayvan kesimi. İlçe belediyelerinin avantajı din görevlisi ve veteriner hekimlerinin olması. Hayvanlar arefe gününe kadar rutin muayeneden geçiyorlar. Hastalıklı hayvanların kesimi engellenmiş oluyor. Vatandaşlarımızı da buradan uyaralım. Bizim belediyemiz yaklaşık bu yıl 30 kesim yerine onay verdi. Otoparklar, oto yıkamalar belediyeye başvuru yapıyorlar. Bunların kontrolünü yapıyoruz. Kurban kesimine uygunsa o yerlerde de kesim yaptırabilirler” diye konuştu.