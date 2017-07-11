Sultangazili çocuklar portatif havuzda suyun tadını çıkardı

Yüzme öğrenmenin yanı sıra arkadaşlarıyla eğlenme fırsatı bulan Sultangazili çocuklar suyun tadını doyasıya yaşadı.

Sultangazi Belediyesinin her yıl düzenleyerek bugüne kadar binlerce çocuğa yüzme öğrettiği Portatif havuz ve Aquapark etkinliği 3 farklı mahalleye kurulan havuzlarla başladı. Sultangazi Belediye binası yanında bulunan Etkinlik Alanı, Gazi Mahallesi Şehir Parkı ve Yayla Mahallesine kurulan portatif havuzlarda yüzme eğitimi alan 7-12 yaş arası çocuklar havuzlara yoğun ilgi gösterdi. Belirli gruplar halinde uzman yüzme hocalarından eğitim alan çocuklar, kurs sonrasında ise alanlara kurulan Aquaparklarda arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Yüzme hocalarının yanı sıra ailelerinin de çocuklarını takip ettiği etkinlikler sayesinde Sultangazili çocuklar suyun tadını doyasıya çıkardı.

“Portatif havuzlarda bu güne kadar 40 bin çocuğumuz faydalandı”

Portatif Havuz hakkında açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aytekin Sarıçan, “Sultangazi Belediyesi olarak bu sene 7’ncisini düzenlediğimiz portatif yüzme alanlarımızda 3 noktada hizmet veriyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz alan Belediye binası yanı etkinlik alanı, Gazi Şehir Parkında ve Yayla Mahallesinde 6-12 yaş arası çocuklarımıza bir saatlik uzman eğitimcilerle beraber yüzme kursları veriyoruz. Bu yıla kadar yaklaşık 40 bin çocuğumuz bu alanlardan faydalandı. Bu yıl ise hedefimiz 10 bin çocuğa ulaşmak ve onları bir şekilde suyla tanıştırmak istiyoruz” dedi.

Portatif Havuzlarda Sultangazili çocuklar yüzmeyi öğreniyor

Sultangazi Belediyesinin bu sene 3 farklı noktaya kurduğu portatif havuzlar ve Aquaparklarda uzman eğitimciler tarafından çocuklara yüzme eğitimleri veriliyor. Her gün gruplar halinde eğitim alan çocuklar, yüzme kursu sonrasında ise kurulan alanlarda gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Çocuklara yüzme dersi veren uzman eğitimci Şeyma Işıkkent, “Sultangazi’nin denize kıyısı olmadığı için her çocuk yüzme öğrenemeyebiliyor. Buraya gelen çocuklar hiç yüzme bilmese bile biz burada antranörler olarak yüzmeyi aşama aşama öğretiyor. Ayrıca çocukların hepsinin eşi şartlar altında ücretsiz olarak bundan faydalanıyor olması çok güzel” diye konuştu.

Yüzme Dersine katılan Mehmet Ali Çavdarlı, “Yüzmeyi bilmiyorum, hocalarım sayesinde hem eğleniyorum, hemde öğreniyorum. Suyun derinliği güzel, arkadaşlarım iyi ve hocalarımız çok iyi yüzmeyi anlatıyor” dedi.

Arkadaşlarıyla olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Arda Mert Kayabaşı, “Yüzmeyi bilmiyordum, buraya gelerek yüzmeyi az çok öğrendim. Boğulmamayı biliyordum ama şimdi burada yüzmeyi de iyi öğreniyorum” şeklinde konuştu.

Aquaparklara giren çocuklar suyun tadını doyasıya yaşadı

Sultangazi Belediyesinin hazırladığı portatif havuzlarda eğitimler alan çocuklar, daha sonra ise etkinlik alanına kurulan Aquaparklarda doyasıya eğleniyor. Arkadaşlarıyla oyunlar oynayan çocuklar, kaydıraklarda kayarak suyun tadını çıkartıyor. Havuzda arkadaşlarıyla eğlendiğini söyleyen Mert nur Savaş, “Sultangazi Belediye Başkanımız Cahit Altunay’a bu alanı bizim için kurduğundan dolayı teşekkür ederim. Havuzlarda arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz, kaydıraklardan kayıyoruz. Tanışmadığımız arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Yüzmeyi bilmeyen arkadaşlarımıza hocalarımız yüzme öğretiyor. Yani çok teşekkür ederim, ben çok mutluyum” dedi. Havuzda olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Can Nur Savaş, “Biz burada arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Burada yüzüyoruz, bilmeyen arkadaşlarımıza da yüzme öğretiyorlar” ifadelerini kullandı.