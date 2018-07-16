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16 Temmuz 2018 13:10

Sultangazili çocuklar yazın tadını portatif havuzda çıkaracak

Sultangazi Belediyesi, çocukların yazı iyi değerlendirmelerini sağlamak amacıyla üç mahalleye portatif havuz ve aquapark kurdu.

Sultangazili çocuklar yazın tadını portatif havuzda çıkaracak

16 Temmuz 2018 13:10

Yüzme öğrenmenin yanı sıra arkadaşlarıyla eğlenme fırsatı bulan çocuklar, suyun tadını doyasıya yaşayacak.


Sultangazi Belediyesinin her yıl düzenleyerek bugüne kadar binlerce çocuğa yüzme öğrettiği portatif havuz ve aquapark etkinliği, üç mahalleye kurulan havuzlarla başladı. Sultangazi Belediye binası yanında bulunan etkinlik alanı, 50. Yıl Mahallesi Orhangazi İlkokulu bahçesi ve Habibler Mahallesi 125. Yıl Ortaokulu bahçesinde kurulan portatif havuzlarda yüzme eğitimi alan 6-12 yaş arası çocuklar, havuzlara yoğun ilgi gösterdi. Belirli gruplar halinde uzman yüzme hocalarından eğitim alacak olan çocuklar, kurs sonrasında ise alanlara kurulan aquaparklarda arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Yüzme hocalarının yanı sıra ailelerinin de çocuklarını takip ettiği etkinlikler sayesinde Sultangazili çocuklar suyun tadını doyasıya çıkaracak.



“5 bin çocuğumuz yararlanmış olacak”


Bu etkinliği 8 yıldır yaptıklarını anlatan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız etkinliklerden en çok rağbet gören bir etkinlik. Gerek aquaparklarımızla, gerek şişme havuzlarımızla çocuklarımız yaz günlerini dolu dolu geçirebiliyorlar. Sabahın erken saatlerinde başlayıp gün boyu devam ediyor. Çocuklarımız buradan hem yüzme öğreniyor hem de daha derin havuzlarda yüzebilmeleri için eğitim alıyorlar. Aynı zamanda aquaparklarda eğlendiklerini görüyoruz. Dolayısıyla ilçede oturan ya da ilçede farklı okullarda okuyan çocuklarımıza açık. Kendileri belediyemizin online sistemine girerek hiçbir ücret ödemeden kayıt yaptırabilirler. İstiyor ve temenni ediyoruz ki kimse yüzme öğrenmedim demesin, çünkü hocalarımız bu konuda hem kabiliyetli hem de eğitim verecekler. Bu kurslardan yaklaşık 5 bin çocuğumuz yararlanmış olacak. Ben kazasız belasız çocuklarımıza iyi tatiller, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.


Yüzme havuzuna ailesiyle beraber gelen Gizem Toktaş, “Ben buraya yüzme öğrenmeye geldim. Önce kayıt yaptırdım, daha sonra kursa başladım. Ailemle beraber geldim. Onlar dışarıda bizi bekliyor ama biz burada yüzüyoruz, eğleniyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.




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