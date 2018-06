Sultangazili çocukların izcilik heyecanı başladı

Çocuklar, doğayla iç içe farklı birçok dalda eğitim alacağı kampta, hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak hem bir yılın stresini üzerlerinden atacak.

Sultangazi Kent Ormanı, bu yıl da izci olmak isteyenlere kapılarını açtı. Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği “İzci Kampı”nda 9-17 yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz eğitim verilecek. 150 kişilik gruplar halinde verilecek eğitimlerde bin 500 öğrenci, izciliğe ilk adımlarını atacak.

Sultangazili öğrenciler yaz tatiline girme sevincini yaşarken, sabırsızlıkla bekledikleri izci kampı kapılarını bu yıl da açtı. Sultangazi Belediyesi’nin Mimar Sinan Kent Ormanı’nda düzenlediği “İzci Kampı”nda 9-17 yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz eğitim verilecek. 10 dönem olarak yapılacak izci kampında yaklaşık bir hafta süren eğitimler verilecek.

Gençler hem ata sporu yapacak hem ekstrem sporları yapma imkanı bulacak

Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan Kent Ormanı’nda gerçekleştirilecek kamp kapsamında izciler birçok dalda eğitim alacak. Öğrencilere doğal hayatta yaşam koşullarının sağlanacağı kampta, okçuluk, kano kullanma, dağ bisikleti, ip düzenekleri, oryantiring, paintball, canlı langırt, bilyeli araba, tırmanma duvarı, kasa yığmaca, hike, tahta bacak, trekking, mayın tarlası ve hazine avı gibi oyunlar ve sportif eğitimler verilecek.

Çocukların hem eğlendikleri hem de öğrendikleri etkinlikler, kişisel gelişim açısından önemli görevleri yerine getiriyor. İzciler, geniş bir yelpazede sunulan eğitimlerle doğa ile iç içe, sosyal bir ortamda bulunmanın keyfini doyasıya yaşayacak.

Başkan Altunay genç izcileri ziyaret etti

Gençlerle kamp alanında bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ok attı, bisiklete bindi. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen izci kampında gençlerin gelişime destek olacak bir çok faaliyet hazırlandığını belirten Başkan Altunay, “Ramazan ve bayramı kamp yapmadan geçirdik. Biz burada 150- 200 öğrencimizi buraya alabiliyoruz. Aldığımız öğrencilerimiz bir hafta konuğumuz oluyor. Burada izcilikle ilgili her şeyleri öğreniyorlar. Burada bütün güvenlik tedbirleri alınıyor. Bir hafta burada kalan öğrenciler buradan hüzünlü bir şekilde ayrılıyor. Burada öğrendikleri çok şey var. Kanoda kürek çekmekten tutun paintball oyunlarına kadar her şey var. En önemlisi burada kendi çadırlarında yatıyorlar. Müthiş bir özgüven yakalıyorlar. Bir hafta sonra evlerine döndüklerinde aileleri değişimi görüyor. Yaktıkları kamp ateşi ile çalışmaları bizde gösteriyorlar. Biz bunları aileleri ile birlikte izliyoruz. Buraya gelen misafirlerimize bu alanlarımız kurulduğu yıldan beri ücretsiz hizmet veriyor. Burada bir eksiklik varsa onu tamamlıyoruz. Burada okçuluk ile ilgili çalışmalarımız var, onları tamamlıyoruz. Yazın gelinebilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Buraya yeni fonksiyonlar eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Şimdi evde olsaydım elimde ya tablet ya telefon olacaktı”

Kampın hayatında çok farklı değişimlere imkan sağladığını söyleyen Umut Gündoğdu, “Burada eğleniyoruz, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Kanoya biniyoruz. Çok eğlenceli bir yer. Geçen yıl da geldim buraya. Okulumuzda da izcilik kampı yapılıyor. Burası bana doğa ile iç içe olma imkanı verdi. Teknolojiden uzak olma imkanı kazandırdı. Şimdi evde olsaydım elimde ya tablet ya telefon olacaktı. Burada arkadaşlarımla çok güzel eğleniyoruz” diye konuştu.

Ahmet Çelik isimli öğrenci ise, “Burada en çok kano ve su kaydırağını seviyorum. Daha önce buraya yine gelmiştim. Daha güzel şeylet eklenmiş. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz burada” şeklinde konuştu.

Faaliyetlere katılan izcilerin yemekten sağlığa, barınmadan temizliğe kadar tüm ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanıyor. Haşerelere karşı düzenli ilaçlamanın yapıldığı kamp alanında acil durumlara müdahale edebilmek için ambulans, doktor, sağlık ekibi gibi acil müdahale ekipleri, 24 saat boyunca hazır bulunacak. Sultangazi Belediyesi İzci Kampı, bir haftalık periyotlarla Eylül ayına kadar devam edecek.