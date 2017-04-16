Sultangazili vatandaşlar Referandum zaferi için sokağa döküldü

16 Nisan Referandumunda ‘Evet’ oyunun kazanmasının ardından Sultangazili vatandaşlar Referandum zaferini kutlamak için sokaklara döküldü. Genci yaşlısı bütün kesimin Sultançiftliği Merkez Cami önüne gelmesiyle başlayan kutlamalar, meydana sığmayarak caddelere taştı. Zafer konvoyları oluşturan vatandaşlar, bayraklar ve meşalelerle sloganlar atarak zaferin mutluluğunu doyasıya yaşadı. Araçlarına astıkları ’Evet’ bayraklarının yanı sıra ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla sokakları dolaşan vatandaşlar doyasıya eğlenirken öte yandan da ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. Emniyet ekipleri ise taşkınlık oluşmaması ve yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı