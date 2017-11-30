Sultangazi’nin spor projelerine Altın Karınca Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 7’nci kez düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, Beşiktaş’ta düzenlenen organizasyonda sahiplerini buldu. 9 farklı kategoride 262 projenin yarıştığı ödül töreninde, Sultangazi Belediyesi de gençlik ve spor proje uygulamalarıyla ödül aldı. Proje kapsamında 7-14 yaş arasındaki çocuklar , 15-25 yaş arası gençler ve amatör spor kulüplerinin spor faaliyetleri desteklenerek gençler ve çocuklar küçük yaştan itibaren sporla bütünleşiyor.

"Gençleri meşgul edecek, onları bu alana çekecek hizmetleri çoğaltmak için gayret gösteriyoruz”

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, gençleri sporla meşgul etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sultangazi Belediyesi olarak gençlik ve spor dalında bu ödüle layık görüldük. Yapmış olduğumuz spor parkları, futbol, voleybol sahalarıyla, en önemlisi tenis kortları tesislerimizle bizleri bu ödüle layık gördüler. Maksat sokakta vakit geçiren gençleri alıp bu sahalarda vakit geçirmelerini sağlamak ve onları sevdiği sporlarla buluşturmak. Hangi dalda olursa olsun, gençlerimizin ilgili olduğu alana yönlendirmek istiyoruz. Bu sene sadece 18 tane halı saha yapıldı. Basketbol ve voleybol sahalarını çoğaltma kararı aldık. Bundan sonra bulacağımız her yer için bu spor dallarını daha da genişleterek, kapalı mekanlar hem de açık üniteler olarak devreye sokacağız. Şuanda yürüyen iki gençlik merkezimiz var. Biri sanat merkezi , biri gençlik merkezi ağırlıklı. İnşaatları sürüyor. Öte yandan yeni bitmiş yüzme havuzu projemiz var. Faaliyete girmek üzere bir yenisi de Sultançiftliği’ne yapmayı hedefliyoruz. Gençleri meşgul edecek onları bu alana çekecek hizmetleri çoğaltmak için gayret gösteriyoruz” dedi.