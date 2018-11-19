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Sultangazi'yi tedirgin eden vahşet

Sultangazi’de son günlerde sokak kedilerin kuyruklarının kesilmesi, mahallelinin tepkisine neden oldu.

Sultangazi'de son günlerde sokak kedilerin kuyruklarının kesilmesi, mahallelinin tepkisine neden oldu. Kedilerin kuyruklarının ‘büyü' için kesildiği iddia edildi.


İddiaya göre, son günlerde Sultangazi Gazi Mahallesinde çok sayıda sokak kedisinin kuyrukları kesildi. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, kedi kuyruklarının büyü için kesildiğini iddia etti.


Gazi mahallesinde sokak hayvanlarıyla ilgili beslenme, barınma, tedavi gibi işlemleri yaptıklarını söyleyen Gazi Mahallesi Sokak Hayvanları Gönüllülerinden Hüseyin Özyurt, “Belli yerlerde, belli mahallelerde özellikle kedilerin kuyruğunun kesildiği söylendi. Onları gittik, gördük. Koyu renkli ‘kara kedi' dediğimiz kedilerin yakalanıp kuyruğunun kesildiği fark edildi. Yaklaşık 12-13 tane kedi sayıldı bu konuda. Her geçen gün karşımıza çıkıyor kedilerin kesildiği. Belli duyumlar var. Batıl inanca dönük olduğu fark edildi. Büyü için kesildiği söyleniyor” dedi.


Uzun yıllardır Gazi Mahallesinde yaşayan ve çok sayıda kedi, köpek besleyen hayvansever Bilal Çınar ise “Son zamanlarda kedilerin kuyruklarını kesme gibi bir durum söz konusu. Şiddetle karşıladık. İnsan olan canlılara dokunamaz. Hiçbir akla, hiçbir mantığa hizmet etmiyor. Bu hayvanların dili yok, konuşamıyor bu hayvanlar. Hiçbir akla sığdırılamayan vahşet bu. Buraya atıyorlar hayvanları. Ciddi anlamda işkence çektiriyorlar hayvanlara” diye konuştu.


Mahalle halkı sokak kedilerine bu işkenceleri yapanların bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyor.

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