Sultan’s Suites örnek dairelerini hizmete açtı

Kuveyt’in en büyük gruplarından Murabahat Gayrimenkul Çözümleri’nin Türkiye yapılanması Mresco Türkiye, İstanbul Ataköy’de yer alan satın aldıkları 6 rezidans katını kısa ve uzun dönemli kiralama şeklinde Sultan’s Suites markası altında hizmete açtı.

Farklı tarzda kiralama işlemi gerçekleştirdiklerini kaydeden MRESCO Türkiye Group CEO’su Oya Zingal; "Buradaki dairelerimizi kısa ve uzun dönemli kiralama şeklinde Sultan’s Suites markası adı altında işleteceğiz. Bizden daire alan yatırımcı anahtarını bize veriyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz, bakıyoruz ve daire sahibi adına işletiyoruz. Ev sahibi belirli zamanlarda kalabiliyor, diğer zamanlarda gelir elde ediyor. Gelen ilgiden çok memnunuz. Aslında bu projede önceliğimiz insan. Metropolde sıkışıp kalan ailelere nefes almaları için fırsatlar hayal ettik ve bunları hayata geçirdik" dedi.