Fatih Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı işbirliği ile Sulukule Sanat Akademisi’nin sanat-eğitim programlarını geliştiriyor. Müzik alanında yeni yeteneklerin keşfedilmesi, gençlere yenilikçi bir anlayışla ve dünya sistemine uyum sağlayacak eğitimlerin verileceği protokol, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Adnan Koç tarafından imzalandı.

İmzalanan eğitim protokolü ile ilgili bilgi veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi’nde bizim 3 yıl önce başlattığımız, içinde yarı zamanlı akademik eğitimin yapıldığı, ama aynı zamanda hobi sınıflarımızın da olduğu, yaklaşık 2 bin 500 tane öğrencimizin ders aldığı bu çatının altında bundan sonra yapacağımız çalışmaların İstanbul Teknik Üniversitesi ile yaptığımız protokol gereği onlarla birlikte bu çalışmayı yapacağız. Bizim açımızdan çocuk yaşta aldığımız öğrencilerimizin özellikle bu yarı zamanlı akademide iki yıllık eğitimden sonra olması gereken yere yani üniversite gözetiminde teoriyi de pratiği de en mükemmel şekilde eğitiminin verildiği okullara, şüphesiz bu okulda en yetkin üniversite olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bu çocukların eğitimlerinin sürdürülebilir ve ulaşılması gereken ana hedefe ulaşılması açısından da çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum" dedi

"Her Okula Bir Orkestra" projesinden de bahseden Başkan Demir, Sulukule Sanat Akademisi’ne yoğun bir talebin olduğunu söyledi.

Törende, akademi öğrencileri müzik dinletisi sundu.