Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) desteğiyle kurulan, Sığınmacı Kadınlar Merkezi’nin İstanbul ve Ankara’da yapılan, “Ekonomik ve Sosyal Uyum Profil Tarama Çalışması Sonuç Raporu” açıklandı. Bu kapsamda ülkelerindeki savaş nedeniyle vatanlarından ayrılarak Türkiye’ye göç etmek durumunda kalan Suriyeli sığınmacıların uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen KADEM “Sığınmacı Kadınlar Kültür Buluşması” düzenlendi. Kadem Sığınmacı Kadınlar Merkezi’ndeki buluşmaya, KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Ayşe Komşuoğlu Çıtıpıtıoğlu,Prof. Dr.Yusuf Adıgüzel, Dr.Oğuz Demir, Dr. Pelin Sönmezileçok sayıda mülteci kadın katıldı.

Sığınmacı kadınların kültür buluşması

Buluşmada, merkez bünyesinde sığınmacı kadınlar adına yapılan faaliyetler tanıtılarak, iki ülke toplumunun bir araya getirildiği bir kültür festivali düzenlendi. Kültür buluşması kapsamında iki ülkenin yemekleri tanıtıldı ve festivale katılan davetlilerin yeni lezzetlerle tanışmalarına olanak sağlandı. Farklı kültürlerden kadınların bir araya geldiği organizasyonda, Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri de canlı müzik performanslarıyla programa renk kattı. Buluşmanın bir diğer dikkat çekici içeriğini ise, merkez bünyesindeki sığınmacı kadınların el emeği ile ürettikleri, gelirlerinin de yine sığınmacı kadınlara verildiği "Hayal” markası ürünlerinin sergilenmesi ve satışı oluşturuyor.

‘‘5 bin 150 Suriyeli kadına anket yapıldı’’

Anket oranlarını açıklayan KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, ‘‘Toplam 4 bin 150 kadınımız İstanbul’da bini aşkın kadınımız da Ankara’da olmak üzere 5 bin 150 Suriyeli kadına anket gerçekleştirdik. Yine İstanbul’da 33 ilçenin 21’i Ankara’da 25 ilçenin 12’si bu araştırmanın bir parçası oldu. Araştırmaya katılan kadınların yaş dağılımına baktığımızda kadınların özellikle 19-24 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Onlara neden İstanbul ve neden Ankara’da yoğunluktasınız diye sorduğumuzda aldığımız cevap ise, özellikle iş fırsatları ve eğitim fırsatları. Çiftlerde de dini nikah ile birlikte resmi nikah oranının da yükseldiğini görüyoruz. Altında şöyle bir neden var, Suriye’de resmi nikah ve dini nikah aynıdır. Aynı hak ve hukuklara tabii tutulursunuz bundan dolayı bu insanların Türkiye’deki medeni duruma ilişkin bilgilendirmeleri çok önemli bir açığı kapatmış oluyor’’ şeklinde konuştu.

"Türkiye ilk andan beri insani ve vicdani bir mesele olarak ele almıştır"

Mülteci sorunu hakkında konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Dünyanın bir güvenlik sorunu olarak yaklaştığı mülteci meselesini Türkiye ilk andan beri insani ve vicdani bir mesele olarak ele almıştır. Türkiye sınırları bir konfor alanı olarak gören dünya ülkelerinin aksine kapılarını sonuna kadar açarak dünyaya bir insanlık dersi vermiştir. Yanı başımızda gerçekleşen Suriye savaşından kaçan 6 milyon Suriyeliden 3 buçuk milyonunu hiçbir koşul gözetmeksizin misafir etmekteyiz. Hepimiz biliyoruz ki savaşın en çok etkilediği kadınlar ve çocuklardır. Onlar savaşın gerçek ve masum mağdurlarıdır. KADEM bu anlamda kurulduğu günden bu yana Suriyeli kadın kardeşlerimizin yaşadıklarını uluslararası platformlarda ve ülke içinde her zaman dile getirmiş onlara sesi olmaya çalışmıştır. Sığınmacı kadınların psikolojik, hukuki, ekonomik ve sosyal uyumlarına yönelik çalışmalar yapan bu merkez bu işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu ihtiyaçları görüp kayıtsız kalmak olmaz elbette. Sığınmacılardan sorumlu kamu kurumu olan AFAD ile bu proje gerçekleştirirken sığınmacı kadınların profillerinin tam olarak ortaya konulup ekonomik ve toplumsal hayata uyumlarını ele bileceğimiz bir platform olsun istedik’’ diye konuştu.