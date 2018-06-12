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12 Haziran 2018 13:56

Suna Dumankaya’nın Sağlık ve Güzellik kitabı, raflarda

Suna Dumankaya’dan geçmişten günümüze uzanan Sağlık ve Güzellik sırları raflarda yerini aldı.

Suna Dumankaya’nın Sağlık ve Güzellik kitabı, raflarda

12 Haziran 2018 13:56


Güzellik uzmanı Suna Dumankaya Alfa Yayınları etiketi ile raflarda yerini alan Geçmişten Günümüze Sağlık ve Güzellik kitabındaki tarifleriyle güzellik katmaya devam ediyor. Suna Dumankaya’nın yeni kitabı Sağlık ve Güzellik cilt tiplerini öğreterek tavsiyelerini saç, vücut için tariflerle destekliyor. Alım alışkanlıklarının hızla değiştiği aynı zamanda seçeneklerin çoğaldığı günümüzde, satın alınan besinleri ve ürünleri incelemenin önemine dikkat çeken Dumankaya, bunun için Sağlık ve Güzellik kitabında bitkilerle beden sağlığı ve reçeteleri bölümünü hazırladı.


Suna Dumankaya, Osmanlı Sultanlarının güzellik sırlarının yanı sıra beden için önemli hamam kültürünü ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen, lezzetleri kadar faydaları da bilimsel olarak kanıtlanmış bazı şerbet reçetelerini de nice sohbetlerde hoş tatlar bırakması için Sağlık ve Güzellik kitabında okurları ile paylaştı.




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