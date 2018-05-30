Sunay Akın, Beylikdüzü’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Akın’ın tek kişilik gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sunay Akın, Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi Sahnesi’nde düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne aldı. İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Sunay Akın, tek kişilik gösterisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sunay Akın, tarihte yaşanmış olayları ve günlük yaşamdan ilginç ayrıntıları, kendine has üslubu ile izleyicilere aktararak Beylikdüzü sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Söyleşiye Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da katıldı.