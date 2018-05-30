Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 00:36

Sunay Akın, Beylikdüzü’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Ünlü şair, gazeteci ve yazar Sunay Akın, Beylikdüzü Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinliklerine konuk oldu.

Sunay Akın, Beylikdüzü’nde vatandaşlarla bir araya geldi

30 Mayıs 2018 00:36

Akın’ın tek kişilik gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Sunay Akın, Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi Sahnesi’nde düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne aldı. İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Sunay Akın, tek kişilik gösterisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sunay Akın, tarihte yaşanmış olayları ve günlük yaşamdan ilginç ayrıntıları, kendine has üslubu ile izleyicilere aktararak Beylikdüzü sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Söyleşiye Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç