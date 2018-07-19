Sunay Akın ve İstanbulied Beylikdüzülülere unutulmaz bir gece yaşattı

Edebiyat ve müziğin birleştiği gecede İstanbulied seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını silerken, Sunay Akın ise kendine has yorumu ve üslubu ile ilçe sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Beylikdüzü Klasik Festivali’nin 2’nci gecesinde Şair Sunay Akın ve İstanbulied grubu Beylikdüzülüler için Yaşam Vadisi’nde sahne aldı. Unutulmaz gecede İstanbulied grubu, Avrupa ve Anadolu şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirdiler. Sonrasında sahne alan şair Sunay Akın ise, kendine has üslubu ile tarihin tozlu sayfalarındaki bilinmeyenleri anlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde alan tıka basa doldu.

“Demek ki İstanbul’a ne kadar park ve yeşil alan kazandırırsak sanata bir o kadar çok yer açıyoruz”

Yerel yönetimlerin park ve sosyal alanlar konusunda önemli çalışmalar yapması gerektiğine vurgu yapan Sunay Akın, “Şu vadinin hakkını vermeliyiz. Demek ki yerel yönetimler İstanbul’da bir arada yaşama kültürümüzü güçlendirecek, insanları bir araya getirecek böylesine güzel parklar, yeşil alanlar kazandırırsa sanat da kendine yer bulabiliyor. Bakın görüyorsunuz insanlar parkların güzelliğini sanatla bir araya getirerek mutlu anlar yaşıyorlar. Demek ki İstanbul’a ne kadar park ve yeşil alan kazandırırsak sanata bir o kadar çok yer ve sahne açıyoruz. Buradaki sahne varlığını parka borçlu. Benim burada bulunma nedenim iki farklı disiplini bir araya getirmek. Klasik müzik ve edebiyat. Birazdan sahnede iki ayrı disiplin bir arada olacak; sözcükler ve notalar” diye konuştu.