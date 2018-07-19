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19 Temmuz 2018 11:04

Süper Enduro’da heyecan Azdavay’da yaşanacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları 21-22 Temmuz tarihlerinde Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde düzenlenecek.

Süper Enduro’da heyecan Azdavay’da yaşanacak

19 Temmuz 2018 11:04


Kastamonu’nun Azdavay ilçesi, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’na Azdavay Belediyesi’nin destekleri ile Azdavay Doğa ve Motor Sporları Merkezi’nde ev sahipliği yapacak. Uluslararası Azdavay Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali (19-22 Temmuz 2018) kapsamında Suğla Yaylası’ndaki ekstrem parkurunda yapılacak şampiyonaya ülke genelinden birçok sporcu katılacak. Üç aylık aranın ardından toplu start alacak yarışçılar, zorlu engelleri aşmaya çalışacak.


Şampiyonanın ikinci ayağı 21 Temmuz Cumartesi günü sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Azdavay Doğa ve Motor Sporları Merkezi’nde 22 Temmuz Pazar günü final yarışlarında sporcular ekstrem parkurda hem engel


hem de rakipleriyle mücadele edecek.




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