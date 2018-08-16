Süper Kupa, Atletico Madrid’in

UEFA Şampiyolar Ligi Şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid, Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Atletico, 1. dakikada Diego Costa ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, 27. dakikada Karim Benzema ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

63. dakikada Real Madrid’in kazandığı penaltıyı Sergio Ramos gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. 79. dakikada tekrar sahneye çıkan Diego Costa, 90 dakikanın skorunu belirledi. (2-2)

Uzatmalara geçilen mücadelede etkili taraf Simeone’nin öğrencileri oldu. 98. dakikada Saul Niguez ve 104. dakikada Koke’nin golleriyle Atletico Madrid, Real Madrid’i 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Atletico, kupayı müzesine götüren taraf oldu.