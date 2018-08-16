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16 Ağustos 2018 00:42

Süper Kupa, Atletico Madrid’in

Atletico Madrid, Süper Kupa’da Real Madrid’i normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda 4-2 mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü.

Süper Kupa, Atletico Madrid’in

16 Ağustos 2018 00:42


UEFA Şampiyolar Ligi Şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid, Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Atletico, 1. dakikada Diego Costa ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, 27. dakikada Karim Benzema ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.


63. dakikada Real Madrid’in kazandığı penaltıyı Sergio Ramos gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. 79. dakikada tekrar sahneye çıkan Diego Costa, 90 dakikanın skorunu belirledi. (2-2)


Uzatmalara geçilen mücadelede etkili taraf Simeone’nin öğrencileri oldu. 98. dakikada Saul Niguez ve 104. dakikada Koke’nin golleriyle Atletico Madrid, Real Madrid’i 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Atletico, kupayı müzesine götüren taraf oldu.




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