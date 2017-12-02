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02 Aralık 2017 20:22

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

02 Aralık 2017 20:22

haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Babel’in derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk, sol çaprazdan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.


17. dakikada Tolgay’ın sakatlandığı pozisyonda serbest vuruşu Quaresma kullandı. Quaresma’nın orta yapmayıp direkt kaleye vurduğu şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera son anda uzaklaştırdı.


26. dakikada Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fabri kurtardı.


31. dakikada Rodrigues Mariano ile paslaşıp ceza sahası önüne geldi. Sonrasında Feghouli ile yaptığı verkaç sonrasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin sağından dışarı çıktı.


39. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Cenk kafayla meşin yuvarlağı Atiba’ya indirdi. Atiba’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Tolgay xx, Quaresma xx, Oğuzhan xx, Babel xx, Cenk xx


Yedekler: Tolga, Mitrovic, Negredo, Mustafa, Medel, Orkan, Lens, Necip, Talisca, Utku


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar xx, Denayer xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Rodrigues xx, Gomis xx


Yedekler: Carrasso, Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Emrah, Koray


Teknik Direktör: Igor Tudor


Sarı Kart: Feghouli (Galatasaray)




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