Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 21:28

Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

02 Aralık 2017 21:28

haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabaka Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada gelişen atakta sağ kanattan Gökhan’ın ortasında Muslera çıkıp topu aldı ancak yaptığı hatayla elinden kaçırdı, top Cenk’in önünde kaldı. Cenk düzgün bir vuruşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


52. dakikada Tolgay’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.


60. dakikada Belhanda’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.


61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk’in ara pasında ceza sahası içine giren Oğuzhan’ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.


63. dakikada Cenk’in sağ tarafa verdiği pasta Gökhan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin solundan auta çıktı.


67. dakikada Galatasaray savunmasının yaptığı hatada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Quaresma’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


70. dakikada Babel’in şutunda Mariano’dan seken top Tosic’in önünde kaldı. Tosic’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri kontrol etti.


78. dakikada Cenk’in sol taraftan ceza sahası içine havalandırdığı topta içeride kafa vuruşunu yapan Quaresma’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin solundan dışarı çıktı.


87. dakikada Cenk’in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Medel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.


90+1. dakikada Medel’in pasında Serdar ile Maicon’un arasından geçen Negredo ceza sahası içine girip Muslera’yı da çalımladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xxx, Pepe xx, Tosic xxx, Adriano xx, Atiba xxx (Talisca dk. 82 ?), Tolgay xxx (Medel dk. 65 x), Quaresma xx, Oğuzhan xx, Babel xx, Cenk xxx (Negredo dk. 88 xxx)


Yedekler: Tolga, Mitrovic, Mustafa , Orkan, Lens, Necip, Utku


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Galatasaray: Muslera xx, Mariano x, Maicon xx, Serdar x, Denayer xx (Linnes dk. 85 ?), Fernando xx, Ndiaye xx, Feghouli xx, Belhanda xx (Selçuk dk. 69 x), Rodrigues xxx (Yasin dk. 58 x), Gomis xx


Yedekler: Carrasso, Eray, Ahmet, Eren, Sinan, Emrah, Koray


Teknik Direktör: Igor Tudor


Goller: Cenk (dk. 46), Tosic (dk. 70), Negredo (dk. 90+1) (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: Feghouli, Fernando, Gomis (Galatasaray), Pepe, Tolgay, Cenk (Beşiktaş)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç