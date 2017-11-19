Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada İsmail’in soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Giuliano’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan dışarı çıktı.
21. dakikada orta sahadan ceza sahası içine giren Mehmet’in şutunda kaleci Rochet meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada sol kanattan çalımlarla ilerleyen Aatif’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Rochet’in kucağında kaldı.
32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janssen’in sert şutunda savunmaya çarpan topu penaltı noktası üzerinde Dirar yaptığı düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 1-0
37. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dirar’ın gönderdiği şut kalenin solundan dışarı gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustaedter xx, İsmail xx, Josef xx, Topal xx, Dirar xxx, Giuliano xx, Aatıf xx, Janssen xx
Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Yiğithan, Samed, Oğuz, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Dyakov xx, Bjarsmyr xx, Auremir xx, Ziya xx, N’Dinga xx, Rybalka xx, Hakan xx, Emre xx, Bifouma xx, Kone xx
Yedekler: Tolgahan, Galip, Mert, Muhammet, Ergin, Hakan, Rıdvan, Cem, Medjani, Cyriac
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Dirar (dk. 32) (Fenerbahçe)