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19 Kasım 2017 20:24

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

19 Kasım 2017 20:24

haftasında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada İsmail’in soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Giuliano’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan dışarı çıktı.


21. dakikada orta sahadan ceza sahası içine giren Mehmet’in şutunda kaleci Rochet meşin yuvarlağı kornere çeldi.


25. dakikada sol kanattan çalımlarla ilerleyen Aatif’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Rochet’in kucağında kaldı.


32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janssen’in sert şutunda savunmaya çarpan topu penaltı noktası üzerinde Dirar yaptığı düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 1-0


37. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dirar’ın gönderdiği şut kalenin solundan dışarı gitti.



Stat: Ülker


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx


Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustaedter xx, İsmail xx, Josef xx, Topal xx, Dirar xxx, Giuliano xx, Aatıf xx, Janssen xx


Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Yiğithan, Samed, Oğuz, Soldado


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Dyakov xx, Bjarsmyr xx, Auremir xx, Ziya xx, N’Dinga xx, Rybalka xx, Hakan xx, Emre xx, Bifouma xx, Kone xx


Yedekler: Tolgahan, Galip, Mert, Muhammet, Ergin, Hakan, Rıdvan, Cem, Medjani, Cyriac


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Gol: Dirar (dk. 32) (Fenerbahçe)




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