Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa’yı konuk etti. İlk yarısı 1-1 sonuçlanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-2 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Şener’in sağdan yaptığı ortada Giuliano, Dirar’la paslaştı. Tekrar topu alan Giuliano şutunu çekti, savunmaya çarpan top ağlara gitti. 2-1

62. dakikada kazanılan taç atışını İsmail çok hızlı kullandı ve Şener sağ kanattan bindirip bekletmeden ortasını yaptı. Ceza sahası içinde boş pozisyonda olan Giuliano düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giuliano, 3 rakibinden sıyrılıp yerden ortaladı. Arka direkte Valbuena gelişine vurdu ancak top üstten auta çıktı.

76. dakikada Valbuena’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alper Potuk, müsait pozisyonda vurdu ancak top kaleci Ramazan’da kaldı.

81. dakikada Fenerbahçe bu kez sağdan geldi. Topla buluşan Dirar son çizgiye inerek Valbuena’ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda fark 3’e çıktı. 4-1

82. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Murillo’nun önünde kaldı. Bu futbolcu aşırtma bir vuruşla farkı 2’ye indirdi. 4-2

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Fenerbahçe: Volkan xxx, Şener xxx (Isla dk. 85 ?), Skrtel xx, Neustadter xxx, İsmail xxx, Mehmet Topal xxx, Josef de Souza xxx, Dirar xxx, Giuliano xxx (Oğuz Kağan dk. 90+2 ?), Aatif xxx (Valbuena dk. 67 xxx), Alper xxx

Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Ozan, Robin van Persie, Neto, Ahmethan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Veysel x (Neumayr dk. 72 xx), Trezeguet x, Mensah xx, Murillo xx, Eduok x (Etoundi dk. 66 xx)

Yedekler: Kadem, Abdullah, Rangel, Hasan, Ahmet, Onur, Hakan, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Neustadter (dk. 26), Giuliano (dk. 49 ve 62), Valbuena (dk. 81) (Fenerbahçe), Mensah (dk. 45+1), Murillo (dk. 82) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Şener, Volkan, Skrtel (Fenerbahçe), Mensah (Kasımpaşa)