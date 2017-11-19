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19 Kasım 2017 21:26

Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

19 Kasım 2017 21:26

haftasında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabaka Fenerbahçe’nin 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada orta sahada topla buluşan Emre’nin savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topu alan Bifouma’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


51. dakikada İsmail’in kullandığı köşe vuruşunda içeride oluşan karambolde topla buluşan Skrtel’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.


61. dakikada sol kanattan İsmail’in kullandığı köşe vuruşunda Skrtel topu penaltı noktasına gönderdi. Penaltı noktasında kafayı vuran Janssen’in vuruşu direkten döndü. Direkten dönen topta tekrar kafa vuruşu yapan Janssen’in şutu tekrar direkten döndü. Dönen topta Soldado’nun yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


77. dakikada Soldado ceza sahası içinde kaptığı topu savunma oyuncusunu çalımlayarak plase vuruşla ağlara gönderdi. 3-1


81. dakikada sağ kanattan Giuliano’nun ceza sahası içine verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Soldado’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1



Stat: Ülker


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx


Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustaedter xx, İsmail xx Josef xx, Topal xx (Oğuz dk. 86 ?), Dirar xxx, Giuliano xx, Aatif xx (Soldado dk. 61 xxxx), Janssen xx (Mehmet Ekici dk. 79 x)


Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Ozan, Yiğithan, Samed


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Dyakov xx, Bjarsmyr xx, Auremir xx, Ziya xx, N’Dinga xx, Rybalka xx (Rıdvan dk. 71 x), Hakan xx, Emre xxx (Cyriac dk. 80 ?), Bifouma xxx, Kone xx (Muhammet dk. 83 ?)


Yedekler: Tolgahan, Galip, Mert, Ergin, Hakan, Cem, Medjani


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Dirar (dk. 32), Soldado (dk. 61, 77 ve 81) (Fenerbahçe), Bifouma (dk. 47) (Sivasspor)


Kırmızı kart: Bifouma (dk. 64) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Şener, Mehmet Topal, İsmail (Fenerbahçe), Auremir, Hakan (Sivasspor)




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