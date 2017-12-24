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24 Aralık 2017 19:45

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Göztepe: 1 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Galatasaray, İzmir ekibi Göztepe’yi konuk ediyor.

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Göztepe: 1 (Maç devam ediyor)

24 Aralık 2017 19:45

Mücadelede 15 dakika geride kalırken Göztepe’nin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.




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