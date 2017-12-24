Süper Lig: Galatasaray: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

haftasında Galatasaray, yeni teknik direktörü Fatih Terim’in ilk maçında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Maicon’un Castro’yu düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını Jahovic kullandı. Jahovic, topu ve Muslera’yı farklı köşelere gönderdi. 0-1

11. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top Gomis’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto gole izin vermedi.

19. dakikada Gomis’le verkaç yaparak ceza sahası içine giren Rodrigues düzgün bir vuruş yaparak beraberliği getiren isim oldu. 1-1

24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues, rakibini çalımlayıp plase bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

27. dakikada Rodrigues ceza sahası içindeki Gomis’e bıraktı. Bu futbolcu müsait pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Beto gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx

Galatasaray: Muslera xx, Denayer x, Serdar xx, Maicon xx, Linnes x, Ndiaye xx, Fernando xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Rodrigues xxx (Yasin dk. 41 ?), Gomis xxx

Yedekler: Eray, Ahmet, Tolga, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: Beto xx, Sabri xxx, Peybernes xx, Kosanovic xx, Tanju xxx, Selçuk xxx, Rotman xx, Gouffran xx, Castro xxx, Halil xxx, Jahovic xxx

Yedekler: Günay, Emre, Schwechlen, Ghilas, Scarione, Elessa, Doğanay, Enes, Tayfur, Ömer

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Jahovic (dk. 9 pen.) (Göztepe), Rodrigues (dk. 19) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Muslera, Maicon, Fernando (Galatasaray)