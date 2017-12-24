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24 Aralık 2017 21:29

Süper Lig: Galatasaray: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig: Galatasaray: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

24 Aralık 2017 21:29

haftasında Galatasaray, yeni teknik direktörü Fatih Terim’in ilk maçında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe’yi konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleyi 3-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli’nin ortasında ceza sahası içinde Gomis’in şutunda top az farkla yandan auta gitti.


53. dakikada Feghouli’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde Yasin’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1


56. dakikada Linnes’in ortasında Gomis göğsüyle indirdi. Yasin’in gelişine yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.


70. dakikada Gomis’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Bu futbolcu şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1


76. dakikada atılan ara pasta topla buluşan Gomis rakibinden sıyrılıp kaleye vurdu ancak savunma son anda araya girdi.


77. dakikada Göztepe atağında sağdan yapılan ortada ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Jahovic topa dokunamadı ve mutlak bir golü kaçırdı.


90+1. dakikada Feghouli ceza sahası içine girip topukla Yasin’e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto topu kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx


Galatasaray: Muslera xx, Denayer xx, Serdar xx, Maicon xxx, Linnes xx, Ndiaye xxx, Fernando xxx (Sinan dk. 90 ?), Feghouli xxx, Belhanda xx (Selçuk dk. 77 x), Rodrigues xxx (Yasin dk. 41 xxx), Gomis xxx


Yedekler: Eray, Ahmet, Tolga, Eren, Tarık, Koray, Latovlevici


Teknik Direktör: Fatih Terim


Göztepe: Beto xx,Sabri xx, Peybernes x, Kosanovic xx, Tanju xx (Schwechlen dk. 67 xx), Selçuk xx, Rotman xx (Scarione dk. 57 xx), Gouffran xx (Ghilas dk. 82 ?), Castro xx, Halil xxx, Jahovic xx


Yedekler: Günay, Emre, Elessa, Doğanay, Enes, Tayfur, Ömer


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Jahovic (dk. 9 pen.) (Göztepe), Rodrigues (dk. 19), Yasin (dk. 53), Maicon (dk. 70) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Muslera, Maicon, Fernando, Koray (Galatasaray), Rotman, Castro (Göztepe)




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