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Süper Lig Hakem Semineri başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 11-12 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 11-12 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri başladı.


MHK'nın 11-12 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri başladı. Seminerin ilk gününde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, FIFA 2018 Dünya Kupası'nda gerçekleşen pozisyonlar ve Süper Lig'in ilk 4 haftasında meydana gelen pozisyonlar hakkında genel değerlendirmede bulunup, elle oynamalar, ceza alanı kararları, mücadeleler ve yer alma konularında eğitim verdi.


Seminerin ilk günü Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet ve ekibi nezaretinde kondisyon çalışmaları ile sona erdi. Seminer, yarın sabah yapılacak Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimleri ve öğleden sonra yapılacak antrenman ile sona erecek.

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