Süper Lig hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 sezonunda görev alacak hakem ve yardımcı hakemleri açıkladı. Yeni sezonda Süper Lig’de görev alacak hakem sayısı 22’den 25’e çıkarıldı. Bu bağlamda Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen listeye dahil edildi.

TFF’nin açıkladığı listeye göre bu sezon Süper Lig’de görev alacak hakem ve yardımcı hakemler şöyle:

Hakem: "Zorbay Küçük (Adana), Ali Palabıyık (Ankara), Bülent Yıldırım (Ankara), Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara), Serkan Tokat (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Arda Kardeşler (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Özgür Yankaya (Edirne), Suat Arslanboğa (Eskişehir), Fırat Aydınus (İstanbul), Mete Kalkavan (İstanbul), Hüseyin Göçek (İstanbul), Cüneyt Çakır (İstanbul), Serkan Çınar (İstanbul), Volkan Bayarslan (İstanbul), Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul), Halis Özkahya (İzmir), Halil Umut Meler (İzmir), Alper Ulusoy (İzmir), Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Koray Gençerler (Manisa), Barış Şimşek (Trabzon)"

Yardımcı hakem: Serkan Olguncan (Ankara), Asım Yusuf Öz (Ankara), Serkan Çimen (Ankara), Erdinç Sezertam (Ankara), Mustafa Sönmez (Ankara), Mehmet Cem Satman (Ankara), Utku Tunavelioğlu (Ankara), Önder Yılmaz (Ankara), Murat Ergin Gözütok (Antalya), Hakan Yemişken (Bursa), Ali Saygın Ögel (Bursa), Kemal Elmas (Bursa), Osman Gökhan Bilir (Denizli), İsmail Şencan (Eskişehir), Ömer Tevfik Özkoç (G.Antep), Mehmet Cem Hanoğlu (Hatay), Kerem Ersoy (İstanbul), Erdem Bayık (İstanbul), Kemal Yılmaz (İstanbul), Ceyhun Sesigüzel (İstanbul), Mustafa Emre Eyisoy (İstanbul), Serkan Ok (İstanbul), Bahattin Duran (İstanbul), Süleyman Özay (İstanbul), Aleks Taşçıoğlu (İstanbul), Tarık Ongun (İstanbul), Alpaslan Dedeş (İstanbul), Esat Sancaktar (İstanbul), Yusuf Bozdoğan (İstanbul), Candaş Elbil (İstanbul), Mehmet Salih Mazlum (İstanbul), Deniz Caner Özaral (İstanbul), Mehmet Kapluhan (İstanbul), Cevdet Kömürcüoğlu (İzmir), Baki Tuncay Akkın (İzmir), Ekrem Kan (İzmir), İbrahim Bozbey (İzmir), Gökmen Baltacı (İzmir), Mustafa Savranlar (Kayseri), Ata Yıldırım (Malatya), Volkan Ahmet Narinç (Manisa), İbrahim Çağlar Uyarcan (Manisa), Samet Çavuş (Ordu), Mehmet Kısal (Rize), Selahattin Altay (Rize), Samet Çiçek (Samsun), Mehmet Metin (Samsun), Abdullah Bora Özkara (Samsun), Serdar Diyadin (Samsun), Murat Şener (Samsun)"