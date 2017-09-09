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09 Eylül 2017 20:52

Süper Lig

Süper Lig’in 4.

Süper Lig

09 Eylül 2017 20:52

haftasında Fenerbahçe, ligin güçlü takımlarından Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu’ndaki mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Emre Belözoğlu’nun soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Attamah kafayı vurdu ve Başakşehir maçın hemen başında öne geçti. 0-1


28. dakikada savunmadan atılan uzun topta Elia’nın pasında Napoleoni karşı karşıya pozisyonda kaleciye takıldı. Dönen topta Adebayor’un boş kaleye vuruşunda Skrtel kayarak müdahale etti ve topu kornere attı.


30. dakikada Valbuena’nın kullandığı korner atışında savunmanın arasından çok iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.


33. dakikada Caiçara’nın sağdan yaptığı ortada boş pozisyondaki Adebayor kale önünde yükselip kafayı vurdu. Üst direkten dönen top kaleci Volkan’a çarpıp ağlara gitti. 0-2


39. dakikada Isla’nın sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Soldado’nun vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.


43. dakikada Valbuena’nın soldan yaptığı ortayı Volkan Babacan yumrukladı ancak dönen topu önünde bulan Dirar bekletmeden vurdu ve farkı 1’e indirdi. 1-2



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx


Fenerbahçe: Volkan x, Isla xx, Skrtel xx, Neto x, İsmail x, Ozan x, Josef de Souza x, Dirar xx, Giuliano xx, Valbuena xxx, Soldado x


Yedekler: Kameni, Hasan Ali, Mehmet Topal, Şener, Janssen, Neustadter, Ahmethan, Muhammed Samed, Oğuz Kaan, Aatif


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Caiçara xxx, Attamah xxx, Epureanu xxx, Clichy xx, Emre xxx, Mahmut xx, Visça xxx, Napoleoni xxx, Elia xxx, Adebayor xxx


Yedekler: Mert, Mehmet Batdal, İrfan Can, Mevlüt, Tunay, Da Costa, Kerim, Uğur, Alparslan, Gökhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Attamah (dk. 2), Adebayor (dk. 33) (Medipol Başakşehir), Dirar (dk. 43) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Epureanu, Emre, Clichy, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Josef de Souza (Fenerbahçe)




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