haftasında Fenerbahçe, ligin güçlü takımlarından Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Ülker Stadyumu’ndaki karşılaşma konuk ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada topla buluşan Visça’nın İsmail Köybaşı’nı geçerek çektiği sut Volkan Demirel’de kaldı. Dönen topu tamamlamak isteyen Adebayor’un vuruşunda savunma tehlikeyi önledi.

69. dakikada Dirar’ın son çizgiden kale sahası içine gönderdiği ve Volkan Babacan’ı geçen topa kale önünde Soldado dokunamadı.

78. dakikada Valbuena’nın kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu, Clichy’nin dizine çarpan top ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada Valbuena’nın ceza sahası içinden arka direğe gönderdiği ortada Janssen yükseldi ve kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

89. dakikada Visça sağ kanattan aldığı topla içeriye kat etti ve sol ayağıyla şutunu çekti. Volkan Demirel, uzak köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.

90. dakikada Mahmut’un sağ kanattan yaptığı ortada top arka direkteki Kerim’in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada orta sahadan gelen pasta topu önünde bulan Kerim Frei, iki rakibini geçtikten sonra düzeltip çok sert vurdu ve takımını tekrar öne geçiren isim oldu. 2-3

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx

Fenerbahçe: Volkan x, Isla x (Janssen dk. 64 xx), Skrtel xxx, Neto x, İsmail x, Ozan x, Josef de Souza x, Dirar x (Şener dk. 82 ?), Giuliano x (Aatif dk. 71 xxx), Valbuena xxx, Soldado x

Yedekler: Kameni, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Ahmethan, Muhammed Samed, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xxx, Attamah xxx, Epureanu xxx, Clichy xx, Emre xxx, Mahmut xxx, Visça xxx, Napoleoni xxx (İrfan Can dk. 59 x), Elia xxx (Kerim dk. 82 xxx), Adebayor xxx (Mevlüt dk. 88 ?)

Yedekler: Mert, Mehmet Batdal, Tunay, Da Costa, Uğur, Alparslan, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Attamah (dk. 2), Adebayor (dk. 33), Kerim (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir), Dirar (dk. 43), Skrtel (dk. 78) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Epureanu, Emre, Clichy, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Josef de Souza, İsmail (Fenerbahçe)