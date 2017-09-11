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11 Eylül 2017 20:52

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11 Eylül 2017 20:52

haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Trezeguet sol kanatta aldığı topla rakibini geçip son çizgiye indi. Bu futbolcunun yaptığı güzel ortaya kafayı vuran Murillo, maçın başında Kasımpaşa’yı öne geçirdi. 1-0


10. dakikada Cissokho’nun soldan yaptığı ortaya iyi yükselip kafayı vuran Eren Tozlu, topu ağlara göndererek maçta eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1


19. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Eren Tozlu kafayla indirdi. Chebake’nin önünde kalan topa son anda savunma müdahale etti ve kaleci Ramazan topa sahip oldu.


38. dakikada Veigneau’nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu sol çaprazdan Neumayr kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda barajı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.


45. dakikada savunmadan seken top Azubuike’nin önünde kaldı. Bu futbolcunnun uzaktan sert şutunda kaleci Ramazan topu kontrol etti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xxx, Pavelka xx, Sadiku xxx, Murillo xxx, Neumayr xxx, Trezeguet xxx, Eduok xxx


Yedekler: Eray, Kadem Burak, Omeruo, Abdullah, Rangel, Hasan, Ahmed, Mensah, Mert, Burak


Antrenör: Murat Duman


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xxx, Yalçın xxx, Mina x, Cissokho xxx, Azubuike xx, Aytaç xx, Dia xxx, Barazite xx, Eren xxx, Boutaib xx


Yedekler: Farnolle, Pereira, Murat, Sadık, Turgut Doğan, Murat, Batuhan, Buğra, Dening, Diallo


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: Murillo (dk. 2) (Kasımpaşa), Eren (dk. 10) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Popov (Kasımpaşa)




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