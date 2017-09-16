haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mariano’nun pasında ortada topla buluşan Rodrigues’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.
35. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mariano’nun ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gomis’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
40. dakikada sol kanatta topla buluşan Latovlevici’nin ortasında penaltı noktası üzerinde Gomis, Belhanda’ya indirdi. Belhanda’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
42. dakikada Ndiaye’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mariano’nun ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
45. dakikada ceza sahası için sağ çaprazında topla buluşan Belhanda’nın pasında Gomis, kaleci Ramazan’ı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sadiku’nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx,
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Latovlevici xx, Ndiaye xx, Fernando xx, Rodrigues xx, Belhanda xx, Tolga xx, Gomis xxx
Yedekler: Eray, Denayer, Koray, Ahmet Çalık, Yasin, Tarık Çamdal, Feghouli, Selçuk, Sinan, Eren
Teknik Direktör: Igor Tudor
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xxx, Pavelka xx, Romana xx, Neumayr xx, Trezeguet xxx, Eduok xx
Yedekler: Eray Birniçan, Kadem Yaşar, Omeruo, Valencia, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Mensah, Hakan Demir, Mert Kula
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Gomis (dk. 45) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Pavelka, Eduok (Kasımpaşa)