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16 Eylül 2017 22:00

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16 Eylül 2017 22:00

haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0’lık sonuçla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Valnecia’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Sadiku arka direğe aşırttı. Arka direkte Veysel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Neumayr’ın ortasında penaltı noktası üzerinde Valencia’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Belhanda’nın içeri çevirdiği topu kale önünde Serdar Aziz indirdi. Topla buluşan Gomis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx,


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Latovlevici xx (Denayer dk. 88 ?), Ndiaye xx, Fernando xx, Rodrigues xxx (Sinan dk. 82 ?), Belhanda xx, Tolga xx (Feghouli dk. 71 x), Gomis xxx


Yedekler: Eray, Koray, Ahmet Çalık, Yasin, Tarık Çamdal, Selçuk, Eren


Teknik Direktör: Igor Tudor


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx (Omeruo dk. 67 x), Veigneau xx, Sadiku xxx, Pavelka xx, Romana xx (Mensah dk. 73 x), Neumayr xx, Trezeguet xxx, Eduok xx (Valencia dk. 55 x)


Yedekler: Eray Birniçan, Kadem Yaşar, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Hakan Demir, Mert Kula


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Gomis (dk. 45 ve 79) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Pavelka, Eduok, Veigneau, Sadiku (Kasımpaşa), Serdar Aziz (Galatasaray)




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