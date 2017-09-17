Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 19:03

Süper Lig

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 5.

Süper Lig

17 Eylül 2017 19:03

haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Visca’nın hatalı geri pasında araya giren Burak Yılmaz, sol kanattan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


61. dakikada sağ kanattan Abdülkadir’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf’un sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.


80. dakikada Emre’nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Edin Visca son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Mevlüt Erdinç’in topu kontrol ederek yerden vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2


90. dakikada Emre’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Esteban’dan seken topta Epureanu‘nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Ekrem Kan xx


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Clichy xx, Attamah xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Visca x, Emre Belözoğlu xxx, Kerim Frei xx (Elia dk. 64 x), Mahmut Tekdemir xx, İfran Can xx (Mehmet Batdal dk. 74 x), Adebayor x (Mevlüt Erdinç dk. 31 x)


Yedekler: Mert Günok, Da Costa, Alpaslan Erdem, Gökhan İnler, Mossoro, Tunay Torun, Napoleoni


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Trabzonspor: Esteban xx, Okay xx, Mustafa Akbaş xx, Pereira xx, Mas xx, Abdülkadir Ömür xx (Volkan Şen dk. 86 x), Yusuf Yazıcı xx (Bero dk. 82 x), Kucka xx (Onazi dk. 84 x), Sosa xx, Olcay Şahan xx, Burak Yılmaz xxx


Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Bongonda, Rodallega, N’Doye


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Emre (dk. 36 pen.), Mevlüt (dk. 80) (Medipol Başakşehir), Burak Yılmaz (dk. 15 pen. ve 49) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Adebayor, Mahmut Tekdemir, Clichy, Attamah, Caiçara (Medipol Başakşehir), Mas, Burak Yılmaz (Trabzonspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç