haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Visca’nın hatalı geri pasında araya giren Burak Yılmaz, sol kanattan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

61. dakikada sağ kanattan Abdülkadir’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf’un sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada Emre’nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Edin Visca son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Mevlüt Erdinç’in topu kontrol ederek yerden vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90. dakikada Emre’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Esteban’dan seken topta Epureanu‘nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Ekrem Kan xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Clichy xx, Attamah xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Visca x, Emre Belözoğlu xxx, Kerim Frei xx (Elia dk. 64 x), Mahmut Tekdemir xx, İfran Can xx (Mehmet Batdal dk. 74 x), Adebayor x (Mevlüt Erdinç dk. 31 x)

Yedekler: Mert Günok, Da Costa, Alpaslan Erdem, Gökhan İnler, Mossoro, Tunay Torun, Napoleoni

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Trabzonspor: Esteban xx, Okay xx, Mustafa Akbaş xx, Pereira xx, Mas xx, Abdülkadir Ömür xx (Volkan Şen dk. 86 x), Yusuf Yazıcı xx (Bero dk. 82 x), Kucka xx (Onazi dk. 84 x), Sosa xx, Olcay Şahan xx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Bongonda, Rodallega, N’Doye

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Emre (dk. 36 pen.), Mevlüt (dk. 80) (Medipol Başakşehir), Burak Yılmaz (dk. 15 pen. ve 49) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Adebayor, Mahmut Tekdemir, Clichy, Attamah, Caiçara (Medipol Başakşehir), Mas, Burak Yılmaz (Trabzonspor)