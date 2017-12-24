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24 Aralık 2017 14:56

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 17.

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

24 Aralık 2017 14:56

haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Burak Yılmaz’ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.


20. dakikada sol kanattan Ibanez’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare’nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.


26. dakikada Okay’ın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak defans çarparak kornere gitti.


27. dakikada sağ kanatta bulunan Poko’nun pasında İlhan’ın ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.


45+4. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kaleci Onur’dan seken topa Yatabare’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Volkan Narinç xx


Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Osman xx, Barış xx, Gaman xx, Ibanez xx, Ceyhun xx, Poko xx, Skulason xx, İlhan xx, Serdar xx, Yatabare xx


Yedekler: Rybka, Tayyip Talha, Kerim, Hakan, İshak, Traore, Bliznichenko


Teknik Direktör: Levent Açıkgöz


Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan xx, Mustafa xx, Mas xx, Okay xx, Onazi xx, Yusuf xx, Abdülkadir xx, Olcay xx, Burak xx


Yedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Hüseyin, Sosa, Volkan Şen, Bero, N’doye, Rodallega


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kart: İlhan (Kardemir Karabükspor)




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