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24 Aralık 2017 16:01

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 17.

Süper Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

24 Aralık 2017 16:01

haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Poko’nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ceyhun’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


53. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Osman’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.


74. dakikada sağ kanattan Ibanez’in kullandığı köşe atışında Yatabare’nin ön direğe koşarak yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0


77. dakikada Poko’nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yatabare’nin yerden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.


80. dakikada Abdülkadir’in savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz’ın şutu ağlara gitti. 1-1


90+6. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak kalecinin sırt kısmına değerek kale çizgisinde kaldı. Ardından savunma topu çizgiden uzaklaştırdı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Volkan Narinç xx


Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Osman xx, Barış xx, Gaman xx, Ibanez xxx, Ceyhun xx, Poko xx, Skulason xx, İlhan xx (İshak dk. 89 ?), Serdar xx (Kerim dk. 75 x), Yatabare xxx


Yedekler: Rybka, Tayyip Talha, Hakan, Traore, Bliznichenko


Teknik Direktör: Levent Açıkgöz


Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan x, Mustafa xx, Mas x, Okay xx, Onazi x (Rodallega dk. 82 ?), Yusuf xx (Sosa dk. 76 x), Abdülkadir xx, Olcay x (N’doye dk. 62 x), Burak xx


Yedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Hüseyin, Volkan Şen, Bero


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Yatabare (dk. 74) (Kardemir Karabükspor), Burak Yılmaz (dk. 80) (Trabzonspor)


Sarı kart: İlhan, Gaman, Ceyhun, Ibanez, Skulason, Barış (Kardemir Karabükspor), N’doye, Hubocan (Trabzonspor)




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