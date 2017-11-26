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26 Kasım 2017 17:28

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

26 Kasım 2017 17:28

haftasında Kasımpaşa, sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sağ tarafta topla buluşan Skubic’in çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Ömer Ali’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


12. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Neumayr, pasını penaltı noktası yakınındaki Eduok’a aktardı. Eduok’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


40. dakikada Neumayr’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Eduok’un yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Neumayr xxx, Sadiku xx, Mensah xx, Eduok xxx, Murillo xx, Etoundi xx


Yedekler: Burak, Abdullah, Valencia, Hasan, Ahmed, Onur, Hakan, Mert, Burak


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic x, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Ferhat xx, Bourabia xx, Ali Çamdalı x, Milosevic xx, Musa Araz xx, Ömer Ali xx, Fofana x


Yedekler: Carlgren, Volkan, Evouna, Manyama, Hadziahmetovic, Abro, Vedat, Ezeikel, Filipovic, Eze


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Gol: Eduok (dk. 12) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Etoundi (Kasımpaşa)




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