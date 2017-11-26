Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Kasımpaşa, sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sağ tarafta topla buluşan Skubic’in çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Ömer Ali’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
12. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Neumayr, pasını penaltı noktası yakınındaki Eduok’a aktardı. Eduok’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada Neumayr’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Eduok’un yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Neumayr xxx, Sadiku xx, Mensah xx, Eduok xxx, Murillo xx, Etoundi xx
Yedekler: Burak, Abdullah, Valencia, Hasan, Ahmed, Onur, Hakan, Mert, Burak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic x, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Ferhat xx, Bourabia xx, Ali Çamdalı x, Milosevic xx, Musa Araz xx, Ömer Ali xx, Fofana x
Yedekler: Carlgren, Volkan, Evouna, Manyama, Hadziahmetovic, Abro, Vedat, Ezeikel, Filipovic, Eze
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Eduok (dk. 12) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Etoundi (Kasımpaşa)