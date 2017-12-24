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24 Aralık 2017 17:20

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

24 Aralık 2017 17:20

haftasında Kasımpaşa, sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov ortasını yaptı. Arka direkte Trezegeut’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


3. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla Mossoro buluştu. Mossoro’nun içeri çevirdiği topa altıpas önünde Visca’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


14. dakikada Pavelka’nın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Trezeguet’in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


34. dakikada sağ kanattan Popov’un içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Mensah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.


43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Veysel’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xxx, Omeruo xx, Ben Youssef xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Murillo xx, Mensah xxx, Trezaguet xx, Eduok xx


Yedekler: Kadem Burak, Abdullah Durak, Rangel, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Onur Ural, Hakan Demir, Neumayr, Burak Turan


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, Da Costa xx, Clichy xx, Emre xxx, Gökhan İnler xx, Visca xxx, Kerim xx, Mossoro xx, Adebayor xx


Yedekler: Mert, Mehmet Batdal, Elia, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Mahmut, Tunay, Uğur, Alparslan Erdem


Teknik Direktör: Abdullah Durak


Goller: Visca (dk. 3) (Medipol Başakşehir), Veysel (dk. 43) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Mensah, Ben Youssef, Eduok (Kasımpaşa)




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