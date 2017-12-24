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24 Aralık 2017 18:26

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

24 Aralık 2017 18:26

haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mensah’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.


70. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei’ın yaptığı ortada arka direkte Mossoro’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


75. dakikada Emre’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.


84. dakikada Ben Youssef’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Trezehuet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan oyuna geri döndü.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Ben Youssef xx, Sadiku xx, Pavelka xx (Neumayr dk. 78 x), Murillo xx (Rangel dk. 73 x), Mensah xx, Trezaguet xx, Eduok xx


Yedekler: Kadem Burak, Abdullah Durak, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Onur Ural, Hakan Demir, Burak Turan


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, Da Costa xx, Clichy xx, Emre xx (Tunay dk. 75 x), Gökhan İnler xx, Visca xx (İrfan Can dk. 74 x), Kerim xx, Mossoro xx, Adebayor xx (Mevlüt dk. 85 ?)


Yedekler: Mert, Mehmet Batdal, Elia, Napoleoni, Mahmut, Uğur, Alparslan Erdem


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Visca (dk. 3), Mossoro (dk. 70) (Medipol Başakşehir), Veysel (dk. 43) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Mensah, Ben Youssef, Eduok (Kasımpaşa), İrfan Can (Medipol Başakşehir)




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