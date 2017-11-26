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26 Kasım 2017 18:26

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

26 Kasım 2017 18:26

haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Etoundi’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Neumayr’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Mensah’ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Atiker Konyaspor savunmasından döndü.


52. dakikada Musa’nın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Fofana’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


56. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic’in yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1


62. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Milosevic’in yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


76. dakikada Rangel’in ceza sahası içi sol çaprazında Rangel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan döndü. Dönen topa penaltı noktası yakınlarında Mensah’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.


81. dakikada Mensah’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eduok’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan kornere gitti.


85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Ildız’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.


90. dakikada Popov’un sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte Omeruo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xx, Omeruo xxx, Veigneau xx, Neumayr xxx (Ahmed dk.67 x), Sadiku xx, Mensah xx, Eduok xxx (Hasan dk. 90+2 ?), Murillo xx, Etoundi xx (Rangel dk. 67 x)


Yedekler: Burak, Abdullah, Onur, Hakan, Mert, Burak


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx (Evouna dk. 46 x), Selim Ay xx, Ali Turan xx, Ferhat xx, Bourabia xx, Ali Çamdalı xx, Milosevic xx, Musa Araz xx (Hadziahmetovic dk. 55 x), Ömer Ali xx, Fofana xx (Ezeikel dk. 82 ?)


Yedekler: Carlgren, Volkan, Manyama, Abro, Vedat, Filipovic, Eze


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Eduok (dk. 12), Omeruo (dk. 90) (Kasımpaşa), Hadziahmetovic (dk. 56) (Atiker Konyaspor)


Sarı kartlar: Etoundi, Sadiku (Kasımpaşa)




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