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03 Aralık 2017 17:17

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı)

03 Aralık 2017 17:17

haftasında evinde Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Clichy’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.


18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Visca’nın içeriye girip, verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Adebayor’un pasında meşin yuvarlak kaleci Hakan’da kaldı.


35. dakikada Visca’nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortada altıpasta topla buluşan Mossoro’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caicara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can Kahveci xx, Mahmut Tekdemir xx, Visca xx, Kerim Frei xx, Marcio Mossoro xx, Emmanuel Adebayor xx


Yedekler: Mert, Uğur Uçar, Manuel Da Costa, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Hakan Özmert, Tunay Torun, Mevlüt Erdinç, Mehmet Batdal, Stefano Napoleoni


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Avdija Vrsajevic xx, Numan Çürüksu xx, Andreas Maxso xx, Anıl Karaer xx, Musa Çağıran xx, Tugay Kaçar xx, Aminu Umar xx, Serdar Gürler xx, Özer Hurmacı xx, Sokol Cikalleshi xx


Yedekler: Karcemarskas, Pinto, Koray Altınay, Prochazka, Regattin, Sadeghian, Carlos, Hasa Kılıç Raheem Lawal, Doukara


Teknik Direktör: İrfan Buz




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