Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı)

haftasında evinde Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Clichy’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Visca’nın içeriye girip, verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Adebayor’un pasında meşin yuvarlak kaleci Hakan’da kaldı.
35. dakikada Visca’nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortada altıpasta topla buluşan Mossoro’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caicara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can Kahveci xx, Mahmut Tekdemir xx, Visca xx, Kerim Frei xx, Marcio Mossoro xx, Emmanuel Adebayor xx
Yedekler: Mert, Uğur Uçar, Manuel Da Costa, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Hakan Özmert, Tunay Torun, Mevlüt Erdinç, Mehmet Batdal, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Avdija Vrsajevic xx, Numan Çürüksu xx, Andreas Maxso xx, Anıl Karaer xx, Musa Çağıran xx, Tugay Kaçar xx, Aminu Umar xx, Serdar Gürler xx, Özer Hurmacı xx, Sokol Cikalleshi xx
Yedekler: Karcemarskas, Pinto, Koray Altınay, Prochazka, Regattin, Sadeghian, Carlos, Hasa Kılıç Raheem Lawal, Doukara
Teknik Direktör: İrfan Buz