Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Osmanlıspor: 0 (Maç sonucu)

haftasında sahasında karşılaştığı Osmanlıspor’u 1-0 mağlup etti ve puanını 30’a çıkardı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla 29 puandaki Galatasaray’ı geçerek liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mossoro’nun arka direğe pasında Epureanu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

65. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Visca’nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Adebayor’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’da kaldı.

77. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Visca’nın yerden sert vuruşunda kaleci Hakan, meşin yuvarlağı kurtardı.

86. dakikada Kerim’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Napoleoni’nin ceza yayı yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Doukara’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aminu Umar’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caicara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can Kahveci xx (Stefano Napoleoni dk. 86 ?) Mahmut Tekdemir xx (Emre Belözoğlu dk. 71 x), Visca xx, Kerim Frei xx, Marcio Mossoro xx (Hakan Özmert dk. 78 x), Emmanuel Adebayor xx

Yedekler: Mert, Uğur Uçar, Manuel Da Costa, Alparslan Erdem, Tunay Torun, Mevlüt Erdinç, Mehmet Batdal

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Avdija Vrsajevic xx, Numan Çürüksu xx, Andreas Maxso xx, Anıl Karaer xx, Musa Çağıran xx, Tugay Kaçar x (Sadeghian dk. 72 x), Aminu Umar xx, Serdar Gürler xx, Özer Hurmacı xx (Regattin dk. 78 x), Sokol Cikalleshi x (Doukara dk. 78 x)

Yedekler: Karcemarskas, Pinto, Koray Altınay, Prochazka, Carlos, Hasa Kılıç Raheem Lawal

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Epureanu (dk. 57) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre, Adebayor (Medipol Başakşehir), Cikalleshi, Doukara, Regattin (Osmanlıspor)