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18 Kasım 2017 21:26

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

18 Kasım 2017 21:26

haftasında Başakşehir evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Maç Medipol Başakşehir’in 5-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada sol tarafta topla buluşan Latovlevici’nin ceza sahası içine açtığı ortada Gomis’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mossoro’nun ceza sahası içine verdiği pasta Adebayor’un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp ağlara gitti. 3-1


59. dakikada Latovlevici’nin sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Eren’in yaptığı kafa vuruşu kaleci Volkan’ın kucağında kaldı.


74. dakikada Maicon’un sağdan açtığı ortada ceza sahası içinde Eren’in kafa vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.


75. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia, Maicon’un kayarak müdahalesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.


76. dakikada Adebayor’un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 4-1


85. dakikada sağ kanattan Rodriguez’in ceza sahası içine yerden açtığı ortada topla buluşan Gomis’in şutu kalenin sağından auta çıktı.


89. dakikada sol kanattan ceza sahası içine çalımlarla giren Kerim’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Epureanu xx, Attamah xxx, Clichy xx, Gökhan xx, İrfancan xx (Hakan dk. 77 x), Mossoro xx, Elia xxx (Kerim dk. 86 ?), Visca xx, Adebayor xxx (Mevlüt dk. 90+1 ?)


Yedekler: Mert, Napoleoni, Da Costa, Alparslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Denayer xx, Latovlevici xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Tolga xx, Belhanda xx (Rodrigues dk. 79 x), Eren xx, Gomis xxx


Yedekler: Eray, Carrasso, Ahmet, Yasin, Selçuk, Sinan, Linnes, Emrah, Koray


Teknik Direktör: Igor Tudor


Goller: Attamah (dk. 25), Adebayor (dk. 42, 58 ve 76 pen.), Kerim (dk. 89) (Başakşehir), Gomis (dk. 55) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Fernando, Ndiaye (Galatasaray)




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