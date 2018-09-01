Süper Lig transfer dosyası

83 günlük dönemde birçok futbolcu takım değiştirirken, transferin son gününde 3 büyükler bombaları patlattı. En çok eleştirilen konu ise Galatasaray’ın Gomis’i satıp yerine santrfor almaması oldu.

Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer sezonu tamamlandı. Birçok kulüp, kadrosuna önemli takviyeler yaparken, özellikle son 1 haftada uçaklar peş peşe indi. Süper Lig’in en pahalı satışı, Fenerbahçe’den ayrılan Josef de Souza oldu. Brezilyalı futbolcu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına transfer oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, transfer dönemini karla kapattı. Özellikle transferin son gününde birçok takım kadrosunu yeni bir oyuncuyla güçlendirdi. Fenerbahçe, Lille forması giyen Yassine Benzia’yı, Beşiktaş uzun süredir peşinden koştuğu Sırp orta saha Adam Ljajic’i, Galatasaray da Akhisarspor’da başarılı bir grafik çizen Ömer Bayram’ı kadrosuna kattı. Geçen yıl ligde 29 gol atarak krallık yarışını zirvede bitiren ve Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Gomis, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’a transfer olurken, sarı-kırmızılılar bu futbolcudan doğan boşluğu doldurmak için büyük çaba sarf etse de, golcü transferi yapamadı. Cim Bom’un önündeki en büyük engel Finansal Fair-Play (FFP) şartları oldu. Süper Lig takımlarının kadrosuna kattığı ve elden çıkardığı isimler şu şekilde:

GALATASARAY

Gelenler

Emre Akbaba: Alanyaspor

Yuto Nagatomo: Inter

Henry Onyekuru: Everton (Kiralık)

Badou Ndiaye: Stoke City

Ömer Bayram: Akhisarspor

Muğdat Çelik: Akhisarspor

Gidenler

Bafetimbi Gomis: Al-Hilal

Cavanda: Standard Liege

Lianel Carole: Strasbourg

Latovlevici: Bursaspor

Koray Günter: Genoa

Yasin Öztekin: Göztepe

Tolga Ciğerci: Fenerbahçe

Carrosco: Kulüpsüz

Eray İşcan: Kulüpsüz

Hakan Balta: Futbolu bıraktı

BEŞİKTAŞ

Gelenler

Adem Ljajic: Torino (Kiralık)

Loris Karius: Liverpool (Kiralık)

Umut Nayir: Osmanlıspor

Dorukhan Toköz: Eskişehirspor

Enzo Roco: Cruz Azul

Güven Yalçın: B Leverkusen U19

Gidenler

Fabri: Fulham

Dusko Tosic: Guangzhou

Mitej Mitrovic: Club Brugge

Umut Nayir: Bursaspor (Kiralık)

Orkan Çınar: Adana Demirspor (Kiralık)

Araz Özbiliz: Williem (Kiralık)

Veli Kavlak: Kulüpsüz

Boyko: Dinamo Kiev

FENERBAHÇE

Gelenler

Jailson: Gremio

Michael Frey: Zurich

Harun Tekin: Bursaspor

Berke Özer: Altınordu

Islam Slimani: Leicester City (Kiralık)

Barış Alıcı: Altınordu

Andre Ayew: Sweanser (Kiralık)

Ferdi Kadıoğlu: Nijmegen

Diego Reyes: Porto

Tolga Ciğerci: Galatasaray

Yassine Benzia: Lille

Gidenler

Josef: Al-Ahli

Giuliano: Al-Nasr

Fernandao: Al-Wahda

Salih Uçan: Empoli (Kiralık)

TRABZONSPOR

Gelenler

Antohny Nwakaeme: H. Beer Sheva

Majid Hosseini: Esteghlal

Zargo Toure: Lorient

Caleb Ekuban: Leeds

Zeki Yavru: Gençlerbirliği

Vahid Amiri: Persepolis

Gidenler

Okay Yokuşlu: Celta Vigo

Fabian Castillo: Club Tijuana

Matus Bero: Vitesse

Dame N’doye: Kophenang

Uğur Demirok: Konyaspor

Aytaç Kara: Bursaspor

BURSASPOR

Gelenler

Stephane Badji: Anderlecht

Allamo Lima: Estoril-Kiralık

Umut Meras: Boluspor

Jani Atanasov: A.Pandev

Latovlevici: Galatasaray

Umut Nayir: Beşiktaş (Kiralık)

Aytaç Kara: Trabzonspor

Santiago Virgini: Boca Juniors

Tunay Torun: Başakşehir (Kiralık)

Chedjou: Başakşehir (Kiralık)

Henri Saivet: Newcastle (Kiralık)

Diafra Sakho: Rennes

Gidenler

Ekong: Udinese

Harun Tekin: Fenerbahçe

John Bostock: Toulouse

Titi: Göztepe

Dzon Delarge: Qarabagh

Tomas Necid: Den Haag

Sinan Bakış: Admira Wacker

Ricardo Faty: Ankaragücü

Kubilay Kanatsızkuş: Ankaragücü

Aziz Behich: PSV Eindhoven

Pablo Batalla: Kulüpsüz

Grozav: Kulüpsüz

Sercan Yıldırım: Kulüpsüz

Jorquera: Kulüpsüz

Serdar Kurtuluş: Kulüpsüz

SİVASSPOR

Gelenler

Erdoğan Yeşilyurt: Altınordu

İlker Sayan: Sivas Belediye

Uğur Çiftçi: Gençlerbirliği

Aydın Karabulut: Gençlerbilirği

Sergiy Rybalka: Dinamo Kiev

David Braz: Santos (Kiralık)

Douglas: Barcelona (Kiralık)

Gabriel Torje: Akhinat Grozny

Gidenler

Bifouma: Ankaragücü

Auremir: BB Erzurumspor

John Boye: Metz

Hakan Bilgiç: Adana Demirspor

BAŞAKŞEHİR

Gelenler

Milos Jojic: Köln

Soner Aydoğdu: Akhisarspor

Yaren Sözer: M.City

Karim Hafez: Wadi Degla

Gidenler

Egemen Korkmaz: BB Eruzurmspor

Atabet Çiçek: Ümraniyespor (Kiralık)

Mehmet Batdal: Karagümrük (Kiralık)

Tunay Torun: Bursaspor (Kiralık)

Mevlüt Erdinç: Antalyaspor (Kiralık)

Chedjou: Bursaspor (Kiralık)

GÖZTEPE

Gelenler

Celso Borges: Deportivo

Titi: Bursaspor

Samed Kaya: Menemen Bld.

Yasin Öztekin: Galatasaray

Gassama: Alanyaspor

Deniz Kadah: Antalyaspor

Berkan Emir: Alanyaspor

Alpaslan Öztürk: Elazığspor

Cameron Jerome: Derby

Sakol Cikalleshi: Osmanlıspor (Kiralık)

Gidenler

Leo Schwechlen: BB Erzurumspor

Günay Güvenç: Gaziantep FK

Doğanay Kılıç: Adanaspor (Kiralık)

Demba Ba: SH Shenhua

Ömer Şişmanoğlu: Y.Malatyaspor

Rajko Rotman: Kayserispor

Tanju Kayhan: Adana Demirspor

Muhammed Enes Durmuş: Gaziantep FK

Famoussa Kone: Standard Liege

KAYSERİSPOR

Gelenler

Bilal Başakçıkoğlu: Feyenoord

Sakib Aytaç: Antalyaspor

Rotman: Göztepe

Hasan Hüseyin Acar: Eskişehirspor

Bernard Mensah: Atletico Madrid (Kiralık)

Tjaronn Chery: GZ Hengfeg

Gidenler

Ryan Mendes: Sharjah

Dejan Meleg: Kızılyıldız

Ömer Kandemir: Altınordu

Erkan Kaş: Yeni Malatyaspor

Güray Vural: Akhisarspor

Canber Aydın: Gençlerbilirği

Gonzalo Espinoza: Univ. de Chile

Erdal Öztürk: Adana Demirspor

Fernando Boldrin: Çaykur Rizespor

KASIMPAŞA

Gelenler

Trezeguet: Anderlecht

Abdul Khalili: Gençlerbirliği

Özgür Çek: Çaykur Rizespor

Josue Sa: Anderlecht (Kiralık)

Tarkan Serbest: Austria Wien (Kiralık)

Gidenler

Franck Etoundi: Boluspor

Ladeö Yaşar: Altınordu

Ahmed İldiz: Yeni Malatyaspor

Markus Neuinayr: Esteghlal

ANTALYASPOR

Gelenler

Serdar Özkan: Gençlerbirliği

Olcan Adın: Akhisarspor

Abdelaziz Berrada: Al-Nasr

Aly Cissokho: Yeni Malatyaspor

Mevlüt Erdinç: Başakşehir

Gidenler

Sandro: Benevento

Mşlan Jevtovic: Kızılyıldız

Johan Djourou: SPAL

Emre Güral: Alanyaspor

Sakib Aytaç: Kayserispor

El Kabir: Ankaragücü

Deniz Kadah: Göztepe

ALANYASPOR

Gelenler

Djalına: PAOK

Emre Güral: Antalyaspor

Kaan Kanak: Eskişehirspor

Bobo: Sydney

Hasan Ayaroğlu: Eskişehirspor

Baiano: Rayo Vallecano

Merih Demiral: Sporting Lizbon B (Kiralık)

Ceyhun Gülselam: Osmanlıspor

Papis Demba Cisse: SD Luneng

Gidenler

Emre Akbaba: Galatasaray

Michel Landel: Giresınspor

Wanderson: Helsinborg

Berkan Emir: Göztepe

Emre Nefiz: Adana Demirspor

Gökay İravuz: Karagümrük

Reny Riou: Charleroi

Gassama: Göztepe

Birol Parlak: Ümraniyespor

Douglas: Shimizu

Mamadou Fofana: Metz

E.YENİ MALATYASPOR

Gelenler

Erkan Kaş: Kayserispor

Ahmed İldiz: Kasımpaşa

Mitchell Donald: Kızılyıldız

Ömer Şişmanoğlu: Göztepe

Sulley Muniru: Tondela

Danijel Aleksic: St. Gallen

Guilherne: Benevento

Gidenler

Sadio Diallo: Hatayspor

Azubuike: Pyramids

Gilberto: Bahia

Emanuel Dening: Cerro Porteno

Nacer Barazite: Al jazira

Aly Cissokho: Antalyaspor

ÇAYKUR RİZESPOR

Gelenler

Braian Samudio: Guarani

Musa Çağıran: Osmanlıspor (Kiralık)

Umar Aminu: Osmanlıspor (Kiralık)

Mustafa Sayına: Zwolle

Montassar Talbi: Esperance

Samir Ujkani: Cremonese

Oleksandr Gladky: Chornomorets

Arınand Traore: Nottın Forrest

Fernandor Boldrin: Kayserispor (Kiralık)

Jakub Brabec: Genk (Kiralık)

Jaroslaw Jach: Crystal Palece

Ali Çamdalı: Konyaspor

Gidenler

Galip Güzel: Adana Demirspor

Mauricio Ramos: Al Sailiya

Recep Niyaz: Denizlispor

Ümit Kurt: Boluspor

Turgut Doğan Şahin: Karagümrük

Oğulcan Çağlayan: Gaziantep FK (Kiralık)

Özgür Çek: Kasımpaşa

Edomwonyi: Austria Wien

BB ERZURUMSPOR

Gelenler

Moussa Kone: Frosinone

Sefa Akgün: Trabzonspor U19

Lea Schwechlen: Göztepe

Özer Hurmacı: Osmanlıspor

Gilles Sunu: Angers

Egemen Korkmaz: Başakşehir

Lennart Thy: Werder Bremen

İbrahim Sehic: Qarabag

Auremir: Sivasspor

Arseb Khubulov: Anzhi

Siphiwe Tshabalala: Kaizer Chiefs

Jasmin Scuk: Slavia Prag

Ridhe Munsy: Grasshoppers (Kiralık)

Emrah Başsan: V.Setubal

İbrahim Akdağ: Ümraniyespor

Gidenler

Metin Yüksel: Altay

Mert Nobre: Gençlerbirliği

Burhan Eşer: Osmanlıspor

Erman Bulucu: Altay

Abdulkadir Özdemir: Adanaspor

Gökhan Karadeniz: Hatayspor

Demba Savage: Honka

AKHİSARSPOR

Gelenler

Avdija Vrsajevic: Osmanlıspor

Güray Vural: Kayserispor

Elvis Manu: Gençlerbirliği

Adrien Regattin: Osmanlıspor

Josue: Osmanlıspor

Gidenler

Ömer Bayram: Galatasaray

Muğdat Çelik: Galatasaray

Olcan Adın: Antalyaspor

Soner Aydoğdu: Başakşehir

Orhan Taşdelen: Adana Demirspor

Alperen Babacan: Denizlispor

ANKARAGÜCÜ

Gelenler

El Kabir: Antalyaspor

Erdem Şen: Maritimo

Thibault Moulin: PAOK

Ricarda Faty: Bursaspor

Bakary Kone: Malaga

Alessio Cerci: Verrona

Brice Dja Djedje: Watford

Ypuness Mokhtar: Zwolle

Yalçın Ayhan: Osmanlıspor

Bidouma: Sivasspor

Kubilay Kanatsızkuş: Bursaspor (Kiralık)

Joannes Hopf: Gençlerbirliği

Tiago Pinto: Osmanlıspor

Thomas Heurtaux: Udinese

Gidenler

Yusuf Abdioğlu: Hatayspor

Emre Koyuncu: Altay

Enes Kubat: Altınordu

Gencer Cansev: Altay

Mbamba: Denizlispor

Ferhat Kiraz: Eskişehirspor

Arif Morkaya: İstanbulspor

KONYASPOR

Gelenler

Paolo Nurtado: Guimarae

Evgen Opanasenko: Zorya

Marko Jevtovic: Partizan

Fallou Diagne: Werder Bremen

Ertuğrul Taşkıran: Boluspor

Uğur Demirok: Trabzonspor

Gidenler

Mehdi Bourabia: Sassuolo

Patrik Carlgren: Randers

İsmail Güven: Altınordu

Manyama: Kaizer Chiefs

Emrullah Şalk: Gençlerbirliği

Recep Aydın: Ümraniyespor (Kiralık)

Samuel Eto’o: Qatar SC

Eren Albayrak: Jubilo Iwata

Sabaş Polat: Giresunspor

Abdulkerim Bardakçı: Denizlispor

Halil İbrahim Sönmez: İstanbulspor