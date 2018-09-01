Süper Lig transfer dosyası

83 günlük dönemde birçok futbolcu takım değiştirirken, transferin son gününde 3 büyükler bombaları patlattı. En çok eleştirilen konu ise Galatasaray’ın Gomis’i satıp yerine santrfor almaması oldu.
Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer sezonu tamamlandı. Birçok kulüp, kadrosuna önemli takviyeler yaparken, özellikle son 1 haftada uçaklar peş peşe indi. Süper Lig’in en pahalı satışı, Fenerbahçe’den ayrılan Josef de Souza oldu. Brezilyalı futbolcu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına transfer oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, transfer dönemini karla kapattı. Özellikle transferin son gününde birçok takım kadrosunu yeni bir oyuncuyla güçlendirdi. Fenerbahçe, Lille forması giyen Yassine Benzia’yı, Beşiktaş uzun süredir peşinden koştuğu Sırp orta saha Adam Ljajic’i, Galatasaray da Akhisarspor’da başarılı bir grafik çizen Ömer Bayram’ı kadrosuna kattı. Geçen yıl ligde 29 gol atarak krallık yarışını zirvede bitiren ve Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Gomis, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’a transfer olurken, sarı-kırmızılılar bu futbolcudan doğan boşluğu doldurmak için büyük çaba sarf etse de, golcü transferi yapamadı. Cim Bom’un önündeki en büyük engel Finansal Fair-Play (FFP) şartları oldu. Süper Lig takımlarının kadrosuna kattığı ve elden çıkardığı isimler şu şekilde:
GALATASARAY
Gelenler
Emre Akbaba: Alanyaspor
Yuto Nagatomo: Inter
Henry Onyekuru: Everton (Kiralık)
Badou Ndiaye: Stoke City
Ömer Bayram: Akhisarspor
Muğdat Çelik: Akhisarspor
Gidenler
Bafetimbi Gomis: Al-Hilal
Cavanda: Standard Liege
Lianel Carole: Strasbourg
Latovlevici: Bursaspor
Koray Günter: Genoa
Yasin Öztekin: Göztepe
Tolga Ciğerci: Fenerbahçe
Carrosco: Kulüpsüz
Eray İşcan: Kulüpsüz
Hakan Balta: Futbolu bıraktı
BEŞİKTAŞ
Gelenler
Adem Ljajic: Torino (Kiralık)
Loris Karius: Liverpool (Kiralık)
Umut Nayir: Osmanlıspor
Dorukhan Toköz: Eskişehirspor
Enzo Roco: Cruz Azul
Güven Yalçın: B Leverkusen U19
Gidenler
Fabri: Fulham
Dusko Tosic: Guangzhou
Mitej Mitrovic: Club Brugge
Umut Nayir: Bursaspor (Kiralık)
Orkan Çınar: Adana Demirspor (Kiralık)
Araz Özbiliz: Williem (Kiralık)
Veli Kavlak: Kulüpsüz
Boyko: Dinamo Kiev
FENERBAHÇE
Gelenler
Jailson: Gremio
Michael Frey: Zurich
Harun Tekin: Bursaspor
Berke Özer: Altınordu
Islam Slimani: Leicester City (Kiralık)
Barış Alıcı: Altınordu
Andre Ayew: Sweanser (Kiralık)
Ferdi Kadıoğlu: Nijmegen
Diego Reyes: Porto
Tolga Ciğerci: Galatasaray
Yassine Benzia: Lille
Gidenler
Josef: Al-Ahli
Giuliano: Al-Nasr
Fernandao: Al-Wahda
Salih Uçan: Empoli (Kiralık)
TRABZONSPOR
Gelenler
Antohny Nwakaeme: H. Beer Sheva
Majid Hosseini: Esteghlal
Zargo Toure: Lorient
Caleb Ekuban: Leeds
Zeki Yavru: Gençlerbirliği
Vahid Amiri: Persepolis
Gidenler
Okay Yokuşlu: Celta Vigo
Fabian Castillo: Club Tijuana
Matus Bero: Vitesse
Dame N’doye: Kophenang
Uğur Demirok: Konyaspor
Aytaç Kara: Bursaspor
BURSASPOR
Gelenler
Stephane Badji: Anderlecht
Allamo Lima: Estoril-Kiralık
Umut Meras: Boluspor
Jani Atanasov: A.Pandev
Latovlevici: Galatasaray
Umut Nayir: Beşiktaş (Kiralık)
Aytaç Kara: Trabzonspor
Santiago Virgini: Boca Juniors
Tunay Torun: Başakşehir (Kiralık)
Chedjou: Başakşehir (Kiralık)
Henri Saivet: Newcastle (Kiralık)
Diafra Sakho: Rennes
Gidenler
Ekong: Udinese
Harun Tekin: Fenerbahçe
John Bostock: Toulouse
Titi: Göztepe
Dzon Delarge: Qarabagh
Tomas Necid: Den Haag
Sinan Bakış: Admira Wacker
Ricardo Faty: Ankaragücü
Kubilay Kanatsızkuş: Ankaragücü
Aziz Behich: PSV Eindhoven
Pablo Batalla: Kulüpsüz
Grozav: Kulüpsüz
Sercan Yıldırım: Kulüpsüz
Jorquera: Kulüpsüz
Serdar Kurtuluş: Kulüpsüz
SİVASSPOR
Gelenler
Erdoğan Yeşilyurt: Altınordu
İlker Sayan: Sivas Belediye
Uğur Çiftçi: Gençlerbirliği
Aydın Karabulut: Gençlerbilirği
Sergiy Rybalka: Dinamo Kiev
David Braz: Santos (Kiralık)
Douglas: Barcelona (Kiralık)
Gabriel Torje: Akhinat Grozny
Gidenler
Bifouma: Ankaragücü
Auremir: BB Erzurumspor
John Boye: Metz
Hakan Bilgiç: Adana Demirspor
BAŞAKŞEHİR
Gelenler
Milos Jojic: Köln
Soner Aydoğdu: Akhisarspor
Yaren Sözer: M.City
Karim Hafez: Wadi Degla
Gidenler
Egemen Korkmaz: BB Eruzurmspor
Atabet Çiçek: Ümraniyespor (Kiralık)
Mehmet Batdal: Karagümrük (Kiralık)
Tunay Torun: Bursaspor (Kiralık)
Mevlüt Erdinç: Antalyaspor (Kiralık)
Chedjou: Bursaspor (Kiralık)
GÖZTEPE
Gelenler
Celso Borges: Deportivo
Titi: Bursaspor
Samed Kaya: Menemen Bld.
Yasin Öztekin: Galatasaray
Gassama: Alanyaspor
Deniz Kadah: Antalyaspor
Berkan Emir: Alanyaspor
Alpaslan Öztürk: Elazığspor
Cameron Jerome: Derby
Sakol Cikalleshi: Osmanlıspor (Kiralık)
Gidenler
Leo Schwechlen: BB Erzurumspor
Günay Güvenç: Gaziantep FK
Doğanay Kılıç: Adanaspor (Kiralık)
Demba Ba: SH Shenhua
Ömer Şişmanoğlu: Y.Malatyaspor
Rajko Rotman: Kayserispor
Tanju Kayhan: Adana Demirspor
Muhammed Enes Durmuş: Gaziantep FK
Famoussa Kone: Standard Liege
KAYSERİSPOR
Gelenler
Bilal Başakçıkoğlu: Feyenoord
Sakib Aytaç: Antalyaspor
Rotman: Göztepe
Hasan Hüseyin Acar: Eskişehirspor
Bernard Mensah: Atletico Madrid (Kiralık)
Tjaronn Chery: GZ Hengfeg
Gidenler
Ryan Mendes: Sharjah
Dejan Meleg: Kızılyıldız
Ömer Kandemir: Altınordu
Erkan Kaş: Yeni Malatyaspor
Güray Vural: Akhisarspor
Canber Aydın: Gençlerbilirği
Gonzalo Espinoza: Univ. de Chile
Erdal Öztürk: Adana Demirspor
Fernando Boldrin: Çaykur Rizespor
KASIMPAŞA
Gelenler
Trezeguet: Anderlecht
Abdul Khalili: Gençlerbirliği
Özgür Çek: Çaykur Rizespor
Josue Sa: Anderlecht (Kiralık)
Tarkan Serbest: Austria Wien (Kiralık)
Gidenler
Franck Etoundi: Boluspor
Ladeö Yaşar: Altınordu
Ahmed İldiz: Yeni Malatyaspor
Markus Neuinayr: Esteghlal
ANTALYASPOR
Gelenler
Serdar Özkan: Gençlerbirliği
Olcan Adın: Akhisarspor
Abdelaziz Berrada: Al-Nasr
Aly Cissokho: Yeni Malatyaspor
Mevlüt Erdinç: Başakşehir
Gidenler
Sandro: Benevento
Mşlan Jevtovic: Kızılyıldız
Johan Djourou: SPAL
Emre Güral: Alanyaspor
Sakib Aytaç: Kayserispor
El Kabir: Ankaragücü
Deniz Kadah: Göztepe
ALANYASPOR
Gelenler
Djalına: PAOK
Emre Güral: Antalyaspor
Kaan Kanak: Eskişehirspor
Bobo: Sydney
Hasan Ayaroğlu: Eskişehirspor
Baiano: Rayo Vallecano
Merih Demiral: Sporting Lizbon B (Kiralık)
Ceyhun Gülselam: Osmanlıspor
Papis Demba Cisse: SD Luneng
Gidenler
Emre Akbaba: Galatasaray
Michel Landel: Giresınspor
Wanderson: Helsinborg
Berkan Emir: Göztepe
Emre Nefiz: Adana Demirspor
Gökay İravuz: Karagümrük
Reny Riou: Charleroi
Gassama: Göztepe
Birol Parlak: Ümraniyespor
Douglas: Shimizu
Mamadou Fofana: Metz
E.YENİ MALATYASPOR
Gelenler
Erkan Kaş: Kayserispor
Ahmed İldiz: Kasımpaşa
Mitchell Donald: Kızılyıldız
Ömer Şişmanoğlu: Göztepe
Sulley Muniru: Tondela
Danijel Aleksic: St. Gallen
Guilherne: Benevento
Gidenler
Sadio Diallo: Hatayspor
Azubuike: Pyramids
Gilberto: Bahia
Emanuel Dening: Cerro Porteno
Nacer Barazite: Al jazira
Aly Cissokho: Antalyaspor
ÇAYKUR RİZESPOR
Gelenler
Braian Samudio: Guarani
Musa Çağıran: Osmanlıspor (Kiralık)
Umar Aminu: Osmanlıspor (Kiralık)
Mustafa Sayına: Zwolle
Montassar Talbi: Esperance
Samir Ujkani: Cremonese
Oleksandr Gladky: Chornomorets
Arınand Traore: Nottın Forrest
Fernandor Boldrin: Kayserispor (Kiralık)
Jakub Brabec: Genk (Kiralık)
Jaroslaw Jach: Crystal Palece
Ali Çamdalı: Konyaspor
Gidenler
Galip Güzel: Adana Demirspor
Mauricio Ramos: Al Sailiya
Recep Niyaz: Denizlispor
Ümit Kurt: Boluspor
Turgut Doğan Şahin: Karagümrük
Oğulcan Çağlayan: Gaziantep FK (Kiralık)
Özgür Çek: Kasımpaşa
Edomwonyi: Austria Wien
BB ERZURUMSPOR
Gelenler
Moussa Kone: Frosinone
Sefa Akgün: Trabzonspor U19
Lea Schwechlen: Göztepe
Özer Hurmacı: Osmanlıspor
Gilles Sunu: Angers
Egemen Korkmaz: Başakşehir
Lennart Thy: Werder Bremen
İbrahim Sehic: Qarabag
Auremir: Sivasspor
Arseb Khubulov: Anzhi
Siphiwe Tshabalala: Kaizer Chiefs
Jasmin Scuk: Slavia Prag
Ridhe Munsy: Grasshoppers (Kiralık)
Emrah Başsan: V.Setubal
İbrahim Akdağ: Ümraniyespor
Gidenler
Metin Yüksel: Altay
Mert Nobre: Gençlerbirliği
Burhan Eşer: Osmanlıspor
Erman Bulucu: Altay
Abdulkadir Özdemir: Adanaspor
Gökhan Karadeniz: Hatayspor
Demba Savage: Honka
AKHİSARSPOR
Gelenler
Avdija Vrsajevic: Osmanlıspor
Güray Vural: Kayserispor
Elvis Manu: Gençlerbirliği
Adrien Regattin: Osmanlıspor
Josue: Osmanlıspor
Gidenler
Ömer Bayram: Galatasaray
Muğdat Çelik: Galatasaray
Olcan Adın: Antalyaspor
Soner Aydoğdu: Başakşehir
Orhan Taşdelen: Adana Demirspor
Alperen Babacan: Denizlispor
ANKARAGÜCÜ
Gelenler
El Kabir: Antalyaspor
Erdem Şen: Maritimo
Thibault Moulin: PAOK
Ricarda Faty: Bursaspor
Bakary Kone: Malaga
Alessio Cerci: Verrona
Brice Dja Djedje: Watford
Ypuness Mokhtar: Zwolle
Yalçın Ayhan: Osmanlıspor
Bidouma: Sivasspor
Kubilay Kanatsızkuş: Bursaspor (Kiralık)
Joannes Hopf: Gençlerbirliği
Tiago Pinto: Osmanlıspor
Thomas Heurtaux: Udinese
Gidenler
Yusuf Abdioğlu: Hatayspor
Emre Koyuncu: Altay
Enes Kubat: Altınordu
Gencer Cansev: Altay
Mbamba: Denizlispor
Ferhat Kiraz: Eskişehirspor
Arif Morkaya: İstanbulspor
KONYASPOR
Gelenler
Paolo Nurtado: Guimarae
Evgen Opanasenko: Zorya
Marko Jevtovic: Partizan
Fallou Diagne: Werder Bremen
Ertuğrul Taşkıran: Boluspor
Uğur Demirok: Trabzonspor
Gidenler
Mehdi Bourabia: Sassuolo
Patrik Carlgren: Randers
İsmail Güven: Altınordu
Manyama: Kaizer Chiefs
Emrullah Şalk: Gençlerbirliği
Recep Aydın: Ümraniyespor (Kiralık)
Samuel Eto’o: Qatar SC
Eren Albayrak: Jubilo Iwata
Sabaş Polat: Giresunspor
Abdulkerim Bardakçı: Denizlispor
Halil İbrahim Sönmez: İstanbulspor