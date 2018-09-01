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01 Eylül 2018 14:23

Süper Lig transfer dosyası

Spor Toto Süper Lig’de 9 Haziran’da başlayan yaz transfer sezonu 1 Eylül itibariyle son buldu.

Süper Lig transfer dosyası

01 Eylül 2018 14:23

83 günlük dönemde birçok futbolcu takım değiştirirken, transferin son gününde 3 büyükler bombaları patlattı. En çok eleştirilen konu ise Galatasaray’ın Gomis’i satıp yerine santrfor almaması oldu.


Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer sezonu tamamlandı. Birçok kulüp, kadrosuna önemli takviyeler yaparken, özellikle son 1 haftada uçaklar peş peşe indi. Süper Lig’in en pahalı satışı, Fenerbahçe’den ayrılan Josef de Souza oldu. Brezilyalı futbolcu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına transfer oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, transfer dönemini karla kapattı. Özellikle transferin son gününde birçok takım kadrosunu yeni bir oyuncuyla güçlendirdi. Fenerbahçe, Lille forması giyen Yassine Benzia’yı, Beşiktaş uzun süredir peşinden koştuğu Sırp orta saha Adam Ljajic’i, Galatasaray da Akhisarspor’da başarılı bir grafik çizen Ömer Bayram’ı kadrosuna kattı. Geçen yıl ligde 29 gol atarak krallık yarışını zirvede bitiren ve Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Gomis, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’a transfer olurken, sarı-kırmızılılar bu futbolcudan doğan boşluğu doldurmak için büyük çaba sarf etse de, golcü transferi yapamadı. Cim Bom’un önündeki en büyük engel Finansal Fair-Play (FFP) şartları oldu. Süper Lig takımlarının kadrosuna kattığı ve elden çıkardığı isimler şu şekilde:



GALATASARAY



Gelenler


Emre Akbaba: Alanyaspor


Yuto Nagatomo: Inter


Henry Onyekuru: Everton (Kiralık)


Badou Ndiaye: Stoke City


Ömer Bayram: Akhisarspor


Muğdat Çelik: Akhisarspor



Gidenler


Bafetimbi Gomis: Al-Hilal


Cavanda: Standard Liege


Lianel Carole: Strasbourg


Latovlevici: Bursaspor


Koray Günter: Genoa


Yasin Öztekin: Göztepe


Tolga Ciğerci: Fenerbahçe


Carrosco: Kulüpsüz


Eray İşcan: Kulüpsüz


Hakan Balta: Futbolu bıraktı



BEŞİKTAŞ



Gelenler


Adem Ljajic: Torino (Kiralık)


Loris Karius: Liverpool (Kiralık)


Umut Nayir: Osmanlıspor


Dorukhan Toköz: Eskişehirspor


Enzo Roco: Cruz Azul


Güven Yalçın: B Leverkusen U19



Gidenler


Fabri: Fulham


Dusko Tosic: Guangzhou


Mitej Mitrovic: Club Brugge


Umut Nayir: Bursaspor (Kiralık)


Orkan Çınar: Adana Demirspor (Kiralık)


Araz Özbiliz: Williem (Kiralık)


Veli Kavlak: Kulüpsüz


Boyko: Dinamo Kiev



FENERBAHÇE



Gelenler


Jailson: Gremio


Michael Frey: Zurich


Harun Tekin: Bursaspor


Berke Özer: Altınordu


Islam Slimani: Leicester City (Kiralık)


Barış Alıcı: Altınordu


Andre Ayew: Sweanser (Kiralık)


Ferdi Kadıoğlu: Nijmegen


Diego Reyes: Porto


Tolga Ciğerci: Galatasaray


Yassine Benzia: Lille



Gidenler


Josef: Al-Ahli


Giuliano: Al-Nasr


Fernandao: Al-Wahda


Salih Uçan: Empoli (Kiralık)



TRABZONSPOR



Gelenler


Antohny Nwakaeme: H. Beer Sheva


Majid Hosseini: Esteghlal


Zargo Toure: Lorient


Caleb Ekuban: Leeds


Zeki Yavru: Gençlerbirliği


Vahid Amiri: Persepolis



Gidenler


Okay Yokuşlu: Celta Vigo


Fabian Castillo: Club Tijuana


Matus Bero: Vitesse


Dame N’doye: Kophenang


Uğur Demirok: Konyaspor


Aytaç Kara: Bursaspor



BURSASPOR



Gelenler


Stephane Badji: Anderlecht


Allamo Lima: Estoril-Kiralık


Umut Meras: Boluspor


Jani Atanasov: A.Pandev


Latovlevici: Galatasaray


Umut Nayir: Beşiktaş (Kiralık)


Aytaç Kara: Trabzonspor


Santiago Virgini: Boca Juniors


Tunay Torun: Başakşehir (Kiralık)


Chedjou: Başakşehir (Kiralık)


Henri Saivet: Newcastle (Kiralık)


Diafra Sakho: Rennes



Gidenler


Ekong: Udinese


Harun Tekin: Fenerbahçe


John Bostock: Toulouse


Titi: Göztepe


Dzon Delarge: Qarabagh


Tomas Necid: Den Haag


Sinan Bakış: Admira Wacker


Ricardo Faty: Ankaragücü


Kubilay Kanatsızkuş: Ankaragücü


Aziz Behich: PSV Eindhoven


Pablo Batalla: Kulüpsüz


Grozav: Kulüpsüz


Sercan Yıldırım: Kulüpsüz


Jorquera: Kulüpsüz


Serdar Kurtuluş: Kulüpsüz



SİVASSPOR



Gelenler


Erdoğan Yeşilyurt: Altınordu


İlker Sayan: Sivas Belediye


Uğur Çiftçi: Gençlerbirliği


Aydın Karabulut: Gençlerbilirği


Sergiy Rybalka: Dinamo Kiev


David Braz: Santos (Kiralık)


Douglas: Barcelona (Kiralık)


Gabriel Torje: Akhinat Grozny



Gidenler


Bifouma: Ankaragücü


Auremir: BB Erzurumspor


John Boye: Metz


Hakan Bilgiç: Adana Demirspor



BAŞAKŞEHİR



Gelenler


Milos Jojic: Köln


Soner Aydoğdu: Akhisarspor


Yaren Sözer: M.City


Karim Hafez: Wadi Degla



Gidenler


Egemen Korkmaz: BB Eruzurmspor


Atabet Çiçek: Ümraniyespor (Kiralık)


Mehmet Batdal: Karagümrük (Kiralık)


Tunay Torun: Bursaspor (Kiralık)


Mevlüt Erdinç: Antalyaspor (Kiralık)


Chedjou: Bursaspor (Kiralık)



GÖZTEPE



Gelenler


Celso Borges: Deportivo


Titi: Bursaspor


Samed Kaya: Menemen Bld.


Yasin Öztekin: Galatasaray


Gassama: Alanyaspor


Deniz Kadah: Antalyaspor


Berkan Emir: Alanyaspor


Alpaslan Öztürk: Elazığspor


Cameron Jerome: Derby


Sakol Cikalleshi: Osmanlıspor (Kiralık)



Gidenler


Leo Schwechlen: BB Erzurumspor


Günay Güvenç: Gaziantep FK


Doğanay Kılıç: Adanaspor (Kiralık)


Demba Ba: SH Shenhua


Ömer Şişmanoğlu: Y.Malatyaspor


Rajko Rotman: Kayserispor


Tanju Kayhan: Adana Demirspor


Muhammed Enes Durmuş: Gaziantep FK


Famoussa Kone: Standard Liege



KAYSERİSPOR



Gelenler


Bilal Başakçıkoğlu: Feyenoord


Sakib Aytaç: Antalyaspor


Rotman: Göztepe


Hasan Hüseyin Acar: Eskişehirspor


Bernard Mensah: Atletico Madrid (Kiralık)


Tjaronn Chery: GZ Hengfeg



Gidenler


Ryan Mendes: Sharjah


Dejan Meleg: Kızılyıldız


Ömer Kandemir: Altınordu


Erkan Kaş: Yeni Malatyaspor


Güray Vural: Akhisarspor


Canber Aydın: Gençlerbilirği


Gonzalo Espinoza: Univ. de Chile


Erdal Öztürk: Adana Demirspor


Fernando Boldrin: Çaykur Rizespor



KASIMPAŞA



Gelenler


Trezeguet: Anderlecht


Abdul Khalili: Gençlerbirliği


Özgür Çek: Çaykur Rizespor


Josue Sa: Anderlecht (Kiralık)


Tarkan Serbest: Austria Wien (Kiralık)



Gidenler


Franck Etoundi: Boluspor


Ladeö Yaşar: Altınordu


Ahmed İldiz: Yeni Malatyaspor


Markus Neuinayr: Esteghlal



ANTALYASPOR



Gelenler


Serdar Özkan: Gençlerbirliği


Olcan Adın: Akhisarspor


Abdelaziz Berrada: Al-Nasr


Aly Cissokho: Yeni Malatyaspor


Mevlüt Erdinç: Başakşehir



Gidenler


Sandro: Benevento


Mşlan Jevtovic: Kızılyıldız


Johan Djourou: SPAL


Emre Güral: Alanyaspor


Sakib Aytaç: Kayserispor


El Kabir: Ankaragücü


Deniz Kadah: Göztepe



ALANYASPOR



Gelenler


Djalına: PAOK


Emre Güral: Antalyaspor


Kaan Kanak: Eskişehirspor


Bobo: Sydney


Hasan Ayaroğlu: Eskişehirspor


Baiano: Rayo Vallecano


Merih Demiral: Sporting Lizbon B (Kiralık)


Ceyhun Gülselam: Osmanlıspor


Papis Demba Cisse: SD Luneng



Gidenler


Emre Akbaba: Galatasaray


Michel Landel: Giresınspor


Wanderson: Helsinborg


Berkan Emir: Göztepe


Emre Nefiz: Adana Demirspor


Gökay İravuz: Karagümrük


Reny Riou: Charleroi


Gassama: Göztepe


Birol Parlak: Ümraniyespor


Douglas: Shimizu


Mamadou Fofana: Metz



E.YENİ MALATYASPOR



Gelenler


Erkan Kaş: Kayserispor


Ahmed İldiz: Kasımpaşa


Mitchell Donald: Kızılyıldız


Ömer Şişmanoğlu: Göztepe


Sulley Muniru: Tondela


Danijel Aleksic: St. Gallen


Guilherne: Benevento



Gidenler


Sadio Diallo: Hatayspor


Azubuike: Pyramids


Gilberto: Bahia


Emanuel Dening: Cerro Porteno


Nacer Barazite: Al jazira


Aly Cissokho: Antalyaspor



ÇAYKUR RİZESPOR



Gelenler


Braian Samudio: Guarani


Musa Çağıran: Osmanlıspor (Kiralık)


Umar Aminu: Osmanlıspor (Kiralık)


Mustafa Sayına: Zwolle


Montassar Talbi: Esperance


Samir Ujkani: Cremonese


Oleksandr Gladky: Chornomorets


Arınand Traore: Nottın Forrest


Fernandor Boldrin: Kayserispor (Kiralık)


Jakub Brabec: Genk (Kiralık)


Jaroslaw Jach: Crystal Palece


Ali Çamdalı: Konyaspor



Gidenler


Galip Güzel: Adana Demirspor


Mauricio Ramos: Al Sailiya


Recep Niyaz: Denizlispor


Ümit Kurt: Boluspor


Turgut Doğan Şahin: Karagümrük


Oğulcan Çağlayan: Gaziantep FK (Kiralık)


Özgür Çek: Kasımpaşa


Edomwonyi: Austria Wien



BB ERZURUMSPOR



Gelenler


Moussa Kone: Frosinone


Sefa Akgün: Trabzonspor U19


Lea Schwechlen: Göztepe


Özer Hurmacı: Osmanlıspor


Gilles Sunu: Angers


Egemen Korkmaz: Başakşehir


Lennart Thy: Werder Bremen


İbrahim Sehic: Qarabag


Auremir: Sivasspor


Arseb Khubulov: Anzhi


Siphiwe Tshabalala: Kaizer Chiefs


Jasmin Scuk: Slavia Prag


Ridhe Munsy: Grasshoppers (Kiralık)


Emrah Başsan: V.Setubal


İbrahim Akdağ: Ümraniyespor



Gidenler


Metin Yüksel: Altay


Mert Nobre: Gençlerbirliği


Burhan Eşer: Osmanlıspor


Erman Bulucu: Altay


Abdulkadir Özdemir: Adanaspor


Gökhan Karadeniz: Hatayspor


Demba Savage: Honka



AKHİSARSPOR



Gelenler


Avdija Vrsajevic: Osmanlıspor


Güray Vural: Kayserispor


Elvis Manu: Gençlerbirliği


Adrien Regattin: Osmanlıspor


Josue: Osmanlıspor



Gidenler


Ömer Bayram: Galatasaray


Muğdat Çelik: Galatasaray


Olcan Adın: Antalyaspor


Soner Aydoğdu: Başakşehir


Orhan Taşdelen: Adana Demirspor


Alperen Babacan: Denizlispor



ANKARAGÜCÜ



Gelenler


El Kabir: Antalyaspor


Erdem Şen: Maritimo


Thibault Moulin: PAOK


Ricarda Faty: Bursaspor


Bakary Kone: Malaga


Alessio Cerci: Verrona


Brice Dja Djedje: Watford


Ypuness Mokhtar: Zwolle


Yalçın Ayhan: Osmanlıspor


Bidouma: Sivasspor


Kubilay Kanatsızkuş: Bursaspor (Kiralık)


Joannes Hopf: Gençlerbirliği


Tiago Pinto: Osmanlıspor


Thomas Heurtaux: Udinese



Gidenler


Yusuf Abdioğlu: Hatayspor


Emre Koyuncu: Altay


Enes Kubat: Altınordu


Gencer Cansev: Altay


Mbamba: Denizlispor


Ferhat Kiraz: Eskişehirspor


Arif Morkaya: İstanbulspor



KONYASPOR



Gelenler


Paolo Nurtado: Guimarae


Evgen Opanasenko: Zorya


Marko Jevtovic: Partizan


Fallou Diagne: Werder Bremen


Ertuğrul Taşkıran: Boluspor


Uğur Demirok: Trabzonspor



Gidenler


Mehdi Bourabia: Sassuolo


Patrik Carlgren: Randers


İsmail Güven: Altınordu


Manyama: Kaizer Chiefs


Emrullah Şalk: Gençlerbirliği


Recep Aydın: Ümraniyespor (Kiralık)


Samuel Eto’o: Qatar SC


Eren Albayrak: Jubilo Iwata


Sabaş Polat: Giresunspor


Abdulkerim Bardakçı: Denizlispor


Halil İbrahim Sönmez: İstanbulspor




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