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07 Temmuz 2017 17:06

Süper Lig’de 2017-2018 sezonu ’İlhan Cavcav’ olarak anılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) 2017-2018 dönemini İlhan Cavcav sezonu olarak isimlendirdiğini açıkladı.

Süper Lig’de 2017-2018 sezonu ’İlhan Cavcav’ olarak anılacak

07 Temmuz 2017 17:06


TFF, Gençlerbirliği’nin 81 yaşında vefat eden Başkanı İlhan Cavcav’ın isminin 2017-2018 dönemine verildiğini duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı. Gençlerbirliği Kulübü’nün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği’nin ilk başkanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav’ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren’in ardından Süper Lig’in bu sezonuna verildi.”




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