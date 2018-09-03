Süper Lig’de 4. haftanın panoraması

haftasında İstanbul’un üç büyük kulübü bu hafta puan kaybederken, Kasımpaşa zirvenin yeni sahibi oldu.

Süper Lig’de dün oynanan karşılaşmalarla birlikte 4. hafta tamamlandı. Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’a 3-2, Galatasaray ise deplasman’da Trabzonspor’a 4-0 mağlup olurken Beşiktaş ise zorlu Bursa deplasmanında sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Süper Lig’e fırtına gibi giren Kasımpaşa, evinde Ankaragücü’nü 2-1 mağlup edip zirvenin yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe yine mağlup

Süper Lig’de bu hafta Kayserispor’u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrıldı. Mücadelenin 13. dakikasında Andre Ayew’in golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Maçın ikinci yarısında topa sahip olmaya başlayan Kayserispor, Mensah’ın 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Sarı-lacivertliler, yeni golcüsü Slimani’nin golüyle tekrar öne geçerken, Skrtel’ın (K.K) ve Chery’nin attığı gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe 3 puanla 13. sıraya gerilerken, 8 puana ulaşan Kayserispor 4. sıraya çıktı.

Galatasaray, Trabzon’da kayıp

Süper Lig’e Ankaragücü, Göztepe ve Alanyaspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında şok bir mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, maçın hemen 3. dakikasında Onazi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Oyun kontrolünü iyice arttıran ev sahibi ekip, mücadelenin 25. dakikasında ceza sahası içerisine giren Yusuf’un verdiği pasta topla buluşan Nwakaeme farkı 2’ye çıkardı. Müsabakanın 30. dakikasında Belhanda’nın, Yusuf’a yaptığı sert hareket sonucu, Faslı yıldız kırmızı kart gördü. İlk yarının son dakikasında Nwakaeme’nin ayağından bir gol daha bulan Trabzonspor, soyunma odasına 3-0’lık skorla girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna sonradan dahil olan Ekuban, mücadelenin son dakikasında attığı golle birlikte karşılaşmanın sonucunu 4-0 tayin etti. Galatasaray aldığı bu mağlubiyetle 9 puanda kalırken 2. sıraya geriledi. Trabzonspor aldığı bu galibiyetle birlikte 7 puana ulaşırken ligde 6. sıraya oturdu.

Beşiktaş’a Bursa’dan 1 puan

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a sahasında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Bursaspor deplasmanından 1-1’lik skorla ayrıldı. Yeni transfer Karius’un ilk kez Beşiktaş’ın kalesini koruduğu maçta ilk yarı karşılıklı pozisyonlar olmasına rağmen 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, ataklarını sıklaştırdı. Müsabakanın 51. dakikasında Oğuzhan’ın pasında topla buluşan Babel, skoru 1-0’a getirdi. Ev sahibi ekipte oyuna sonradan dahil olan Diafra Sakho, maçın 85. dakikasında Yusuf’un ortasında topla buluşup skoru 1-1’e getirdi. Senegalli futbolcu, Bursaspor formasıyla çıktığı ilk maçta golle tanışırken mücadele bu sonuçla tamamlandı. Beşiktaş, 7 puanla 7. sıraya yerleşirken, Bursaspor 3 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

Kasımpaşa’nın “Diagne”si var

Süper Lig’e fırtına gibi başlayan Kasımpaşa, Ankaragücü’nü konuk etti. Maçın 10. dakikasında Mokhtar’ın düşürülmesi sonucu penaltı kazanan konuk ekip, bu şansı El-Kabir ile değerlendiremedi. Bu pozisyonun ardından lacivert-beyazlılar, mücadelenin 13. dakikada İlhan Depe’nin yaptığı ortaya kafa vuran Diagne’nin attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Bifouma ve El Kabir ile gol pozisyonları yakalayan Başkent temsilcisi, bu pozisyonlardan faydalanamadı. 85. dakikada Özgür Çek’in yaptığı ortada topu önüne güzel alan Trezeguet, yaptığı düzgün vuruşla farkı 2’ye çıkardı. Skoru tayin eden gol ise müsabakanın uzatma anlarında geldi. Bifouma’nın ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla maç 2-1 tamamlandı. Kasımpaşa aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 12’ye çıkarırken liderlik koltuğuna oturdu. Ankaragücü ise 4 puanda kalarak 10. sıraya geriledi.

haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1

Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 3

Akhisarspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 1

Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0

Kasımpaşa: 2 - Ankaragücü: 1

BB Erzurumspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1

Bursaspor: 1 - Beşiktaş: 1

Antalyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1