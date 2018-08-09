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09 Ağustos 2018 10:54

Süper Lig’de heyecan başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 10-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte yeniden başlıyor.

Süper Lig’de heyecan başlıyor

09 Ağustos 2018 10:54

61. sezonun oynanacağı 2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Lig’e, Fenerbahçe’nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis’in ismi verildi.


Süper Lig’deki 18 takım yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve büyük heyecan tekrar başlıyor. 61. sezonunu izleyeceğimiz Süper Lig’de bu sezon 13 farklı şehirden 18 takım mücadele edecek. 2018-2019 Sezonu’na, Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın efsane ismi Lefter Küçünandoryadis’in ismi verildi. Süper Lig heyecanı 10-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte başlayacak



Süper Lig’in yenileri


TFF 1.Lig’de başarılı performans gösterip bir üst lige çıkan Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor Süper Lig’de mücadele edecek. 2011-2012 sezonunda dolayı küme düşen Ankaragücü 6, 2016-2017 sezonunda ligden düşen Çaykur Rizespor ise 1 sezon aradan sonra Süper Lig’de boy gösterecek. BB Erzurumspor ise ilk defa bu ligde mücadele edecek.



Yeni sezon öncesi 92 transfer


Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon öncesi kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transferlerine devam ediyor. Süper Lig’de mücadele eden 18 takım toplamda 92 yeni futbolcu transferi yaptı. Bu transferlerin elli birini yabancı futbolcular, kırk bir tanesini ise yerli futbolcular oluşturdu. Kadrosuna en çok takviye 12 futbolcuyla BB Erzurumspor yaparken en az transferi 2 futbolcuyla son şampiyon Galatasaray gerçekleştirdi.



Sezonu Galatasaray açıyor


Son şampiyon Galatasaray sezonu, Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü deplasmanında açacacak. Mücadele 10 Ağustos Cuma günü Osmanlı Stadı’nda olacak. Mücadelenin başlama 21.45’te başlayacak. 2018-2019 Lefter Küçünandonyadis Sezonu 1. Hafta programramı şu şekilde:



10 Ağustos Cuma


21:45 MKE Ankaragücü - Galatasaray A.Ş



11 Ağustos Cumartesi


19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa


19.30 Sivasspor - Alanyaspor


21.45 Fenerbahçe - Bursaspor



12 Ağustos Pazar


19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor


19.30 Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor


21.45 Beşiktaş - Akhisarspor


21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor



13 Ağustos Pazartesi


21.45 Kayserispor - Antalyaspor




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