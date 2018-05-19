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19 Mayıs 2018 21:18

Süper Lig’de şampiyon Galatasaray

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte sona ererken Galatasaray şampiyon oldu.

Süper Lig’de şampiyon Galatasaray

19 Mayıs 2018 21:18


Sezonu 75 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, lig tarihindeki 21. şampiyonluğuna ulaştı. Osmanlıspor Futbol Kulübü, Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor ise Spor Toto 1. Lig’e düşen takımlar oldu.


Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında Türkiye’yi Galatasaray, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş temsil edecek.


TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray’ın Süper Lig Şampiyonluğu’nu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş kulüplerimize başarılar dileriz" denildi.




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