Süper Lig’de satılan Passolig sayısı 3 milyonu geçti

Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 3 milyonu aştı.
Çıkan yasayla birlikte 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya geçen Passolig’de Spor Toto Süper Lig takımlarının sattığı Passolig sayısı 3 milyon 97 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sezon ligde taraftarlarını en çok stadyuma çeken kulüp olan Galatasaray, 753 bin 888 Passolig satarak bu alanda zirvede yer aldı. Fenerbahçe 717 bin 389, Beşiktaş ise 648 bin 886 Elektronik bilet satarak sarı-kırmızılıları takip etti.
Süper Lig’deki takımların sattığı Passolig sayısı;
Galatasaray: 753 bin 888
Fenerbahçe: 717 bin 389
Beşiktaş: 648 bin 886
Trabzonspor: 213 bin 790
Konyaspor: 129 bin 381
Bursaspor: 128 bin 524
Antalyaspor: 97 bin 669
Kayserispor: 60 bin 328
Göztepe: 57 bin 093
Yeni Malatyaspor: 56 bin 235
Medipol Başakşehir: 50 bin 918
Demir Grup Sivasspor: 49 bin 399
Aytemiz Alanyaspor 33 bin 695
Çaykur Rizespor: 32 bin 555
Akhisarspor: 32 bin 418
BB Erzurumspor: 29 bin 410
MKE Ankaragücü: 25 bin 513
Kasımpaşa: 13 bin 248