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24 Temmuz 2018 14:35

Süper Lig’de satılan Passolig sayısı 3 milyonu geçti

Taraftaların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig’in satışları devam ediyor.

Süper Lig’de satılan Passolig sayısı 3 milyonu geçti

24 Temmuz 2018 14:35

Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 3 milyonu aştı.


Çıkan yasayla birlikte 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya geçen Passolig’de Spor Toto Süper Lig takımlarının sattığı Passolig sayısı 3 milyon 97 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sezon ligde taraftarlarını en çok stadyuma çeken kulüp olan Galatasaray, 753 bin 888 Passolig satarak bu alanda zirvede yer aldı. Fenerbahçe 717 bin 389, Beşiktaş ise 648 bin 886 Elektronik bilet satarak sarı-kırmızılıları takip etti.


Süper Lig’deki takımların sattığı Passolig sayısı;



Galatasaray: 753 bin 888


Fenerbahçe: 717 bin 389


Beşiktaş: 648 bin 886


Trabzonspor: 213 bin 790


Konyaspor: 129 bin 381


Bursaspor: 128 bin 524


Antalyaspor: 97 bin 669


Kayserispor: 60 bin 328


Göztepe: 57 bin 093


Yeni Malatyaspor: 56 bin 235


Medipol Başakşehir: 50 bin 918


Demir Grup Sivasspor: 49 bin 399


Aytemiz Alanyaspor 33 bin 695


Çaykur Rizespor: 32 bin 555


Akhisarspor: 32 bin 418


BB Erzurumspor: 29 bin 410


MKE Ankaragücü: 25 bin 513


Kasımpaşa: 13 bin 248




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