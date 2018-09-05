Süper Lig’de takımlar yerli teknik adamlara döndü

Geçtiğimiz sezon 4 takımın sezona yabancı antrenörle başladığı Süper Lig’de bu sezon sayı 2’ye indi.

Spor Toto Süper Lig’de kulüpler, yerli teknik adamlara güveniyor. Geçmiş döneme oranla her sezon yabancı teknik adamların sayısı bir bir azalıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e 4 takım yabancı teknik direktörle giriş yaparken, bu sezon sayı 2’ye indi. Ligde yalnızca Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik adamlarla sezona başladı. Sarı-lacivertlilerde göreve sezon başında gelen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, geride kalan 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Akhisarspor’da ise Süper Lig’de uzun yıllar görev yapan Safet Susic takımın başında bulunuyor. Susic’le sezon başında Süper Kupa’yı kaldıran Akhisarspor, ligde ise geride kalan 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 4 hafta sonunda Cocu’nun çalıştırdığı Fenerbahçe 3 puanla 13. sırada yer alırken, Safet Susic’in takımı Akhisarspor ise 2 puanla 17. sırada yer aldı.

Galatasaray’da Fatih Terim dönemi başladı

Geçtiğimiz sezon ligde 4 takım yabancı teknik adamla çalışırken, lig ortasında da 2 ekip bir süre takımlarını yabancı hocalara emanet etti. Sezon başında Galatasaray, Bursaspor, Kayserispor ve Alanyaspor, yabancı teknik adamlarla lige başladı. Sezon ortasında ise Antalyaspor ve Karabükspor, yabancı hocaları göreve getirdi. Sezona Igor Tudor’la başlayan Galatasaray, 16. haftada Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı ve göreve sarı-kırmızılıların efsane teknik adamı Fatih Terim’i getirdi. Terim’in gelmesinin ardından sarı-kırmızılılar sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ünlü Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen’le anlaşan Bursaspor’da ise Le Guen’in macerası 29. haftada son buldu. Takımın sezon boyu kötü performansı nedeniyle sürekli eleştirilen Fransız teknik adam, 29. haftada koltuğu yardımcısı Mustafa Er’e devretti.

Yalnızca 1 isim sezonu tamamladı

Safet Susic’le lige giren Alanyaspor’da, Susic, devre arasında görevinden ayrıldı. Boşnak teknik adamın yerine göreve gelen Hikmet Karaman’ın da macerası 6 hafta sürdü. Karaman’ın ardından Mesut Bakkal’la anlaşan Alanyaspor, tecrübeli hocayla ligi tamamladı. Lige yabancı çalıştırıcı ile başlayan bir diğer takım ise Kayserispor oldu. Rumen teknik adam Marius Sumudica’yı takımın başına getiren sarı-kırmızılı ekip, sezon boyu aynı isimle yola devam etti. Geçtiğimiz sezon 34 hafta boyunca takımın başında kalmayı başaran tek yabancı teknik adam Sumudica oldu. Lige Rıza Çalımbay’la başlayan Antalyaspor ve Erkan Sözeri’yle başlayan Karabükspor ise daha sonra yabancı teknik adamlarla anlaşmaya vardı. Ancak onların da macerası kısa sürdü. Çalımbay’ın ardından 5. haftada göreve gelen David Badia, sağlık sorunları nedeniyle 9 hafta takımı çalıştıramadı. Bu periyotta altyapı hocası Leonardo takımın başında sahaya çıktı. Badia, iyileşmesinin ardından görevine geri döndü ancak 3 maç sonra görevden ayrılarak devre arasında koltuğu Hamza Hamzaoğlu’na bıraktı. Karabükspor’da ise Erkan Sözeri’nin ardından 7. haftada göreve Tony Popovic geldi. Ancak Popovic’in Karabük macerası da 8 hafta sürdü. Avustralyalı çalıştırıcının ardından önce Levent Açıkgöz, ardından da Ünal Karaman göreve geldi ancak Karabükspor ligi son sırada tamamladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de göre yapan teknik direktörler şöyle:

Akhisarspor: Safet Susic

Antalyaspor: Bülent Korkmaz

Atiker Konyaspor: Rıza Çalımbay

Aytemiz Alanyaspor: Mesut Bakkal

Beşiktaş: Şenol Güneş

Bursaspor: Samet Aybaba

BB Erzurumspor: Mehmet Altıparmak

Çaykur Rizespor: İbrahim Üzülmez

Evkur Yeni Malatyaspor: Erol Bulut

Fenerbahçe: Phillip Cocu

Galatasaray: Fatih Terim

Göztepe: Bayram Bektaş

Kasımpaşa: Kemal Özdeş

Kayserispor: Ertuğrul Sağlam

Medipol Başakşehir: Abdullah Avcı

MKE Ankaragücü: İsmail Kartal

Sivasspor: Tamer Tuna

Trabzonspor: Ünal Karaman