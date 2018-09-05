Süper Lig’de yabancı antrenörler daha başarılı

22 puan ortalamasıyla zirvede yer aldı. Listede en başarılı yerli teknik direktör ise maç başına 2.06 puan alan Fatih Terim oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 50 maç ve üzeri görev alan teknik direktörler sıralamasında daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile ligde şampiyonluklar yaşayan, şu anda da A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Mircea Lucescu, maç başına aldığı 2.26 puanla ilk sırada yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Süper Lig kariyerinde çıktığı 361 mücadelede maç başına 2.06 puan ortalamasıyla en başarılı yerli teknik adam oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise görev aldığı 5 kulüple toplamda 543 maçta 1.86 puan ortalamasına imza attı.

Yabancı antrenörler daha başarılı

Süper Lig’de maç başına alınan puan sıralaması göz önüne alındığında ilk 10’da yer alan teknik direktörlerin sekizi yabancı antrenörler olurken, listede sadece yerli olarak Fatih Terim yer aldı. Maç başına alınan puan hesabına göre oluşan liste şu şekilde:

Mircea Lucescu: 2.22

Feldkamp: 2.21

Jesef Venglos: 2.15

Zico: 2.10

Gordon Milne: 2.10

Christoph Daum: 2.08

Fatih Terim: 2.06

Eric Gerets: 2.04

Lazslo Szekelly: 2.04

Ljubisa Spajic: 2.01

Spor Toto Süper Lig’de 50 maç ve üzeri görev almış, şu anda ligde bir takım çalıştıran antrenörler sıralaması ise şu şekilde:

Şenol Güneş: 1.86

Abdullah Avcı: 1.63

İsmail Kartal: 1.62

Ertuğrul Sağlam: 1.59

Rıza Çalımbay: 1.42

Safet Susic: 1.41

Kemal Özdeş: 1.31

Mesut Bakkal: 1.29

Samet Aybaba: 1.28

Bülent Korkmaz: 1.25